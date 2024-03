Елена Телбис с пледоария за нуждата от справедливост в пиесата Prima Facie

Елена Телбис влиза в ролята на млад адвокат в премиерния за българската сцена спектакъл Prima Facie ("Прима Фацие" - юридически термин, който означава "на пръв поглед"). Главната героиня е посветила живота си на служба на система, в която безпрекословно вярва. Играе само по правилата. В един момент животът ѝ се променя и същата тази система е призована от нея, за да въздаде справедливост. Оказва се невъзможно.

Премиерата на пиесата от австралийския драматург и сценарист Сузи Милър ще бъде в две поредни вечери – на 29 и 30 март, в Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в София.

Фотограф: Павел Червенков

Във фокуса на спектакъла е търсенето на смисъл в живот без справедливост. Такъв се оказва животът на адвокат Теса Енслър в хода на историята. Но тя използва професионалния си опит, за да открие откъде произтича невъзможността за справедливо правораздаване. И намира смелост да се изправи пред всички и да говори.

"От години слушаме как по важните въпроси "трябва да се говори". Говорим. Промяна пак няма. Тогава, може би, освен да говорим, трябва да започнем и да действаме. Защото имаме нужда от справедливост. На пръв поглед я има. Но само на пръв поглед", пише в анотацията на Prima Facie Елена Телбис.

Актрисата е и основният двигател зад пиесата. Консултант е Светлана Янчева, превод – Радослав Петкашев, сценографията и костюмите са на Ванина Цандева, автор на графичния дизайн е Теодора Симова, а фотограф на снимките за плаката е Павел Червенков. Продуцент е "База Х", разпространение и реклама - Artvent.

Фотограф: Павел Червенков

Повече за спектакъла

Спектакълът Prima Facie е създаден от Griffin Theatre Company и игран за първи път в SBW Stables Theatre в Сидни на 17 май 2019 г. През 2023 година прави своя дебют в "Уест енд" и на "Бродуей" и насочва погледите на публиката към този основен проблем в законодателните системи в различни страни. В ролята на Теса е британската актриса Джоди Комър, която прави своя дебют на "Бродуей" именно с Prima Facie. Българската публика я познава от сериала "Killing Eve" и филмите "Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker", "The Last Duel" и др.

Prima Facie е дебют и за автора Сузи Милър на "Бродуей" и в "Уест енд". Преди да започне да се занимава с драматургия, тя е работила като адвокат и се е сблъсквала от първо лице с това как законът се използва срещу жени, които са жертви на сексуални престъпления.

Награди и номинации за спектакъла

1 награда и 3 номинации "Тони" 2023:

"Най-добра актриса в пиеса" – награда

"Най-добър светлинен дизайн на пиеса" - номинация

"Най-добър сценичен дизайн на пиеса" – номинация

"Най-добър звуков дизайн на пиеса" - номинация

2 награди и 3 номинации "Оливие" 2023:

"Най-добра нова пиеса" - награда

"Най-добра актриса" – награда

"Най-добър режисьор" - номинация

"Най-добър звуков дизайн" – номинация

"Най-добър светлинен дизайн" – номинация

3 награди WhatsOnStage 2023:

"Най-добра пиеса" - награда

"Най-добър изпълнител в пиеса" – награда

"Най-добър графичен дизайн на пиеса" - награда

