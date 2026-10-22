"Събуждане на мъртвите": Метафизичен пърформънс на проф. Иван Добчев с премиера в НАТФИЗ на 22 и 23 октомври

На 22 и 23 октомври в Tеатър НАТФИЗ ще се състоят премиерните представления на "Събуждане на мъртвите" – дипломен спектакъл на студентите по "Актьорство за драматичен театър" от класа на проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев. Метафизичният пърформънс е създаден по финала на "Когато ние, мъртвите, се пробудим" от Хенрик Ибсен и текстове на Александър Пушкин, Карл Сандбърг, Франце Прешерн, Райнер Мария Рилке, Ани Илков, Марина Цветаева, Юна Мориц, Надежда Манделщам, Антонен Арто, Шарл Бодлер и Джакомо Леопарди. Режисьор и постановчик на спектакъла е проф. Иван Добчев, а асистент-режисьор е доц. Димитър Сарджев. Сценографията е дело на Елена Иванова, костюмите са на Сузи Радичкова, музикалното оформление – на Асен Аврамов, а словесното действие – на доц. д-р Тодор Мечкарски.

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Спектакълът е инспириран от древната сентенция Memento mori – "Помни, че си смъртен". Тя призовава към смирение и осъзнаване на човешката преходност, но и към преосмисляне на живота, следите, които оставяме след себе си, и онова, което придава смисъл на съществуването ни. Заглавието влиза в пряк диалог с финала на Ибсеновата пиеса и с въпроса за пропуснатия живот и възможността човек да се пробуди, преди да е станало твърде късно.

Фотограф: Венета Паунова

"Memento mori призовава към смирение, към осъзнаването на напразните ни усилия да живеем живота като безсмъртни", споделя проф. Иван Добчев. В режисьорската си концепция той разглежда смъртта като граничен момент, в който човекът се изправя пред неизповяданите си грехове, равносметката за изминатия път и въпроса за вечността. На сцената гробището се превръща в място на посвещение, а текстовете на автори от различни епохи и култури се срещат и допълват в търсене на смисъла отвъд злободневието.

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Необичайното разположение на публиката е съществена част от концепцията на пърформънса. Зрителите ще се настанят в горната част на салона на Голяма сцена, докато седалките на партера ще бъдат част от сценографската среда на представлението. Проф. Добчев определя това решение като своя "горчива шега": "зрителите" в предната част на залата са мъртви, които по време на пърформънса възкръсват и се включват в ритуала с химна на Aкадемията – Gaudeamus Igitur. Така границата между сцена и зрителна зала се превръща в част от художественото послание, като посещението на това театрално "гробище" придобива значението на поклонническо пътуване до Голгота и гроба на Възкръсналия Христос.

Фотограф: Венета Паунова

За младите актьори работата по спектакъла е лична среща с тема, която на тяхната възраст често изглежда далечна и абстрактна. София Крачанова споделя, че в началото на репетиционния процес смъртта е била за нея трудна тема, но постепенно започва да я възприема като нещо естествено, което осмисля живота. "Когато имам образа на смъртта в съзнанието си, животът за мен става още по-голяма ценност", казва актрисата. За Виктор Тумбев пробуждането означава "да видиш и обикнеш земния си живот с цялата му нетрайност". Личните им прозрения разкриват още едно измерение на спектакъла – мисълта за смъртта може да ни служи като компас, който ни връща към собствената ни истина в моменти на колебание.

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След премиерните дати на 22 и 23 октомври "Събуждане на мъртвите" ще се играе на 18 и 28 ноември.

В спектакъла участват студентите: Александър Стоянов, Александра Малинова, Александра Негованска, Виктор Денков, Виктор Тумбев, Виктория Биволарска, Волен Кръстев, Ивана Ценкуловска, Калоян Костов, Неделчо Петров, Никола Танев, Нора Малинова, Павел Стоилов, Ралица Воденичарска, Ронит Алмагор, София Крачанова и Явор Кьосев.