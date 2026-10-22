Четири месеца недоволство: Студентите от НАТФИЗ с шествие до МОН

Протест на студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) ще се проведе тази вечер. Младите хора настояват за оставките на ректора и на министъра на образованието и науката. След протеста пред сградата на Академията те ще се отправят на шествие до Министерството на образованието и науката.

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Недоволството на студентите от Факултета по екранни изкуства продължава вече четвърти месец. Те са подкрепяни от част от преподавателите си и сигнализират за финансови злоупотреби, проблеми с електронната система за оценяване, натиск върху преподаватели и студенти, както и за изключването на НАТФИЗ от Европейския алианс FilmEU.

В края на септември, по време на парламентарния контрол, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев заяви, че констатациите в одитния доклад на НАТФИЗ за периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2024 г. не са наложили сезиране на други компетентни органи.

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Според публикуваните данни проверката е установила изплащане на парични награди на лица, които не са в трудови правоотношения с висшето училище, финансови стимули на служители за дейности, включени в основните им трудови задължения, както и незаконосъобразно допълнително възнаграждение за работа, произтичаща от договора за управление на ректора. Докладът посочва още сключване на договори с идентичен или сходен предмет и липса на определен ред за възлагане на обществени поръчки, припомня БГНЕС.