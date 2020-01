Звездата на италианската танцова сцена Силвия Грибауди идва на One Dance Week 2020

С щедър хумор и радикална съпричастност Силвия Грибауди издига представите за човешките несъвършенства в танцова форма на изкуство. Наситени с лекота, ирония и свобода, произведенията й срещат танц и театър, за да разкажат за уникалната природа на тялото и красотата на всеки един от нас.

"Силвия е италианският пророк на свободното тяло. Не гимнастическото тяло, така свързано с физическа сила, а наистина свободното от стереотипи тяло, които толкова много култури са му наложили." - Quantescene! Cose di Teatro "Силвия Грибауди е изгряващата звезда на италианската хореография. Тя докосва сърцата с въображение, ирония и лекота. Зрителите напускат залата с усмивки по лицата." - Анна Кремонини, директор на Torino Danza GRACES by Silvia Gribaudi from silvia gribaudi on Vimeo Силвия Грибауди е един от малкото артисти, които се осмеляват да бъдат смешни, груби и съпричастни едновременно. В "Грации" тя разглежда условностите около образа на тялото и половите роли в комично сценично изпълнение.и по-специално от некласическата скулптура на Антонио Канова, изработена между 1812 и 1817 г. Представящи дъщерите на Зевс - Ефросина, Аглая и Талия, трима танцьори (заедно със Силвия) ще търсят нови значения на думата "красота". С танц и думи, но най-вече с топлина и лекота, спектакълът ще разкрие какво се крие в сърцевината на човешкото. Хореографът среща вековната символична фигура на красотата и актуалните стереотипи и граници, наложени от съвременното общество. Традиционният театрален формат рамкира спектакъла, но скоро публиката разбира, че и това е инструмент, който Грибауди използва с ирония. На сцената четирима танцьори ще се заиграят с реалността и фантастиката и ще поставят под въпрос каноните на красотата.За Силвия Грибауди танцът е начин на съществуване, a в своя хореографски почерк вплита нестандартен хумор и освобождаваща енергия. Родена в Торино, тя се занимава с изпълнителско изкуство и води социални работилници, насочени към човешкото многообразие и уникалността на всеки индивид. Преди да навлезе в света на съвременния танц, Грибауди се занимава с класически балет и е част от компанията на Театро Ла Фениче във Венеция. След като тялото й се променя и не отговаря на строгите изисквания на класическия балет, тя намира вдъхновение в съвременния танц и красотата на индивидуалността. През 2009 г. създава спектакъла "A corpo Libero", с който печели наградата на публиката и журито на Giovane danza d'autore и който е селектиран от Aerowaves Dance Atross Europe, Венецианското биенале, Дъблинския танцов фестивал, Edinburgh Fringe Festival, Dance Victoria Canada, Do Disturb Festival в Париж и много други.Билети за спектакъла "Грации" на Силвия Грибауди на 20 септември 2020 в Дом на културата "Борис Христов" ще намерите на касите на EasyPay в цялата страна и онлайн от мрежата на EpayGo