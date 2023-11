Фалшиви автори и статии, написани от изкуствен интелект: Голяма медия се издъни (СНИМКИ)

Автор на разследването е сайтът Futurism, чийто екип се усъмнява, че някои от авторите на Sports Illustrated не са истински, тъй като извън медията те не съществуват никъде другаде в интернет пространството - нямат профили в социалните мрежи, нямат публикации на друго място. Тогава от Futurism се захващат за работа и откриват, че снимките на въпросните "автори" се продават в сайт за изображения, генерирани от изкуствен интелект.

Разбирайки, че са разкрили измама, от сайта преглеждат статиите на тези автори и се убеждават, че става дума за изцяло изкуствено генерирано съдържание. "Хубаво е да се тренира волейбол, но може да ви е малко трудно, ако не притежавате топка" - изречения от този тип убеждават авторите на разследването, че тези текстове не са истински.

"The content is absolutely AI-generated, no matter how much they say that it's not." https://t.co/dEdcALMVVK pic.twitter.com/MheBHt0d1a