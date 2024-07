Световният интернет срив, който предизвика масови шеги (ВИДЕО+СНИМКИ)

Масовият срив на интернет в целия свят предизвика огромни проблеми по летищата, в болници, пътнически превози, спешни контактни линии и всякакви други важни комуникации в много държави по света. България също е засегната, като някои полети към нашата страна са с голямо закъснение. Една от големите български телевизии пък се оплака, че също е имала проблеми с услугите си заради глобалния интернет срив.

Още: Експерт: Сривът на интернет е пример за цифрова пандемия

Е, едно може да им се признае на онлайн потребителите - когато се случи нещо неприятно, винаги намират начин да създадат някоя смешка, с която да поразведрят намусените си колеги или в случая да ядосат компанията, която е отговорна за проблема с интернет в световен мащаб - CrowdStrike.

Мнозина от онлайн потребителите бяха искрено благодарни, че заради глобалните проблеми няма как да работят и направо са си тръгнали от офиса.

Други откровено се подиграваха на Microsoft, тъй като се оказа, че проблемите са единствено при тази операционна система.

That one guy after destroying Microsoft globally #Microsoft pic.twitter.com/XYDiJk1IvH

Трети пък се пошегуваха, че 19 юли официално ще бъде признат за Ден на синия екран и ще се празнува по цял свят.

Разбира се, имаше и много хора, които изобщо не бяха разбрали, че има някакъв глобален проблем, просто защото всичко при тях си работеше. И ги хвана яд.

When their is a global outage but your office laptop is working just fine #Microsoft #Crowdstrike pic.twitter.com/1wIOvH25j0