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Предстоят войните на AI и роботите: Полковник говори за матриците и емблемите в историята

17 октомври 2026, 8:50 часа 2237 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Предстоят войните на AI и роботите: Полковник говори за матриците и емблемите в историята

Войните са матриците и емблеми на човешката цивилизация. Няма нито един ден на абсолютен мир, като войната ескалира и деескалира. В миналото, ако вземем Втората световна война, българските политици и правителства са имали много положителни ходове, имали са и много грешки, които са направили. Трябва повечко четене по отношение на това, което се е случило в историята назад в годините. Това заяви пред bTV полковник проф. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия. Още: Роботите ѝ плетат крака и не могат да си кажат името, но Русия ще е суперсила до 2050 година (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не сме готови за съвременните бойни действия, роботите и AI

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По думите му бъдещите войни са войните на изкуствен интелект и на роботика. 

Той добави, че в България политиците ни не обръщат внимание на предизвикателствата и затова, че българската армия не е подготвена за съвременни бойни действия, изкуствен интелект и роботика. 

Според него не само България, но и Европа е изненадана от терена на бойните действия, които се водят както на фронта в Украйна, така и в Иран. 

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Война Изкуствен интелект Роботика роботи войни
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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