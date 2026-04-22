Как светът се превръща в “Земите на вечните войни“: Мохамед Халаф разказва за новата си книга (ВИДЕО)

Как светът се превръща в “Земите на вечните войни“. Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф, който представи новата си книга “Земите на вечните войни“. В нея от проблемите в миналото до съвременните глобални конфликти, авторът, който е експерт и познавач на Близкия Изток, проследява причините, последствията и цената, която плащат обикновените хора, живеещи в зоните на конфликти, разпръснати из целия свят – Украйна, Ивицата Газа, Израел, Ливан, Иран и Ирак, както и на много места в Африка:

„Днес голяма част от хората по света живеят в непрекъснато напрежение, тревога и очакване на поредните войни в различни части на света: Газа, Израел, Ливан, Украйна, Южен Судан, може би в Тайван…

Конфликти, които ще започват и ще бъдат прекратявани, държавите ще се помиряват, престъпници ще се превръщат в лидери, генерали ще получават медали, а спекулантите ще прибират милиони долари.

Нереформираният ислям

Само обикновените хора ще загиват заради несправедливи принципи“, казва Мохамед Халаф. И още, той смята, че генезисът на конфликтите е в религията – "всичко започва и свършва там, защото ислямът е една нереформирана религия". Според него нищо няма да стане без реформа в исляма:

“Източникът на всички войни, на всички конфликти в този регион, които отиват в другите части на света, това е Билзкият Изток. В тези конфликти, в Близкия Изток, има такъв религиозен характер, но има икономически, социални, културни, административни неща, свързани с различни групи. Когато има смяна на дектаторски режим, се разпада цялата държава. И не можеш да я изградиш така гладко и лесно.

Забележете България, 35 години една европейска държава все още не си е решила проблемите, наследени от предишния режим – комунизма. Как искаме в тези държави да се случва това?“

Световната война е с тероризма

Всички или повечето американски президенти, като поемат управлението казват, че няма да правят войни в Близкия изток, но пак се озовават там, отбеляза Халаф и даде примери.

"Имаме много войни, но най-голямата война в момента, която е световна, е войната срещу тероризма. Оттам произлизат всички други войни. Борбата срещу тероризма доведе и до индустрия на тероризма. Започва да се оформя икономика на тероризма."

Следващата книга на журналиста ще бъде кулинарно- политическа. Тя няма да прилича на досегашните му.

