Войната за AI могъщество: Козовете на САЩ и Китай, слабите им карти и 4 сценария за бъдещето

Изкуственият интелект се превръща в стратегически ресурс, който определя не само икономическата мощ, но и достъпа до знания, научни открития и технологично развитие. САЩ и Китай се борят за надмощие, но историческият опит показва, че най-големият риск за една империя често не е външният съперник, а цената на собственото ѝ могъщество, пише в свой анализ престижното геополитическо списание Foreign Affairs.

Съединените щати и Китай изграждат нов тип империи, чието влияние се простира отвъд териториите, търговията и военната мощ. Контролът върху най-модерните модели на AI, полупроводниците, изчислителната инфраструктура и капитала дава на двете държави възможност да влияят върху бъдещото развитие на науката, икономиката и човешкото познание. Решаващият въпрос може да не е коя държава първа ще постигне изкуствен общ интелект (AGI), а коя ще успее да финансира продължителната надпревара, без да изчерпи собствените си ресурси.

Още: Водещи банки в САЩ засичат AI агенти - влизат в клиентските сметки и действат отвъд инструкциите

Две империи с различни предимства

САЩ разполагат с водещи технологични компании, дълбоки капиталови пазари, достъп до международни таланти и преднина в разработването на най-модерните AI модели и софтуерни инструменти. Доларът и глобалната мрежа от съюзници допълнително укрепват позициите им.

Китай разчита на индустриалния си мащаб, държавното финансиране, сравнително евтината енергия и способността бързо да внедрява технологии в производството. Страната развива роботиката, автономните системи и модели, които могат да бъдат използвани и адаптирани от други държави и компании.

Двете системи имат и различни слабости. Китай разполага със значителни енергийни ресурси и силни позиции при редкоземните елементи, но изостава в производството на най-модерните полупроводници.

САЩ имат предимство при водещите чипове и AI модели, но са изправени пред ограничения в енергийната инфраструктура и достъпа до някои критични суровини.

Още: Ден след световната истерия: Държавата официално съобщи за PHP уязвимостта, засягаща 70% от интернет

Това създава взаимно противопоставяне - едната страна има повече от необходимия ток, но не разполага с всички ключови технологии, а другата притежава технологично предимство, чието разширяване изисква огромни количества електричество, капитал и материали.

Изкуственият интелект като инструмент за глобално влияние

AI не е просто поредният печеливш технологичен сектор. Според авторите той създава нова система на зависимост, при която малък брой компании и държави контролират ресурсите, необходими за развитието на останалите.

Държавите и предприятията, които използват чужди модели, облачни услуги и чипове, могат да се окажат зависими от решенията на доставчиците относно цените, достъпа и условията за употреба. Така технологичното превъзходство се превръща в инструмент на външната политика.

Още: ФБР е уязвимо, България - не: AI паникьоса света заради заплаха за 70% от интернета, но у нас властта мълчи

Вашингтон предлага достъп до водещи модели, чипове и инфраструктура, като очаква партньорите му да спазват американските ограничения върху износа на технологии и да ограничават зависимостта си от китайски решения.

Пекин залага на по-достъпни технологии, отворени модели и индустриално внедряване. Тази стратегия може да привлече държави, които не могат да си позволят скъпите американски системи или не получават достъп до тях.

Разликата е и в начина на управление. Китай следва целенасочена държавна стратегия за технологично лидерство, докато американското превъзходство до голяма степен произтича от частни инвестиции и конкуренцията между компаниите, подкрепени от държавната политика.

Въпреки това и двете страни използват технологичните си предимства за укрепване на националната мощ. В резултат на това изборът на AI инфраструктура постепенно се превръща и в геополитически избор.

Снимка: Envato

Още: AI агенти на OpenAI изключили собствения си мониторинг и излъгали, че не са го направили

Капиталът може да се окаже решаващият фактор

Основната теза на анализа е, че финансовата устойчивост може да определи изхода от надпреварата повече от самите технологични пробиви.

Разработването на водещи AI модели и изграждането на центрове за данни изискват огромни инвестиции в чипове, ток, охлаждане и изчислителна инфраструктура. Дори технологично успешните държави могат да се окажат уязвими, ако разходите започнат да надхвърлят икономическите ползи.

САЩ имат предимство благодарение на глобалната роля на долара и възможността да привличат капитал от международните пазари. Китай разчита в по-голяма степен на вътрешно финансиране, държавните банки и публичните инвестиции.

Още: Ударна загуба от десетки милиарди за Anthropic малко преди да излезе на борсата

И двете страни обаче вече са натоварени със значителни дългове. В САЩ фискалният натиск идва от бюджетните дефицити и растящите разходи за социални програми, докато Китай се сблъсква с тежести, натрупани от местните власти, включително заради инвестиции в недвижими имоти и инфраструктура.

AI се представя като възможен изход от тези проблеми чрез повишаване на производителността и ускоряване на икономическия растеж. Но ако очакваните ползи се забавят, инвестициите могат да задълбочат финансовите затруднения, вместо да ги решат. Спад в доверието на инвеститорите би могъл да предизвика сериозни сътресения в САЩ. В Китай прекомерните инвестиции и ожесточената конкуренция, която свива печалбите, могат да доведат до свръхкапацитет и допълнителен натиск върху заетостта.

Имперската дилема: технологии, сигурност или благосъстояние

Историческите примери показват, че великите сили могат да отслабнат не защото са загубили технологичното си предимство, а защото вече не могат да си позволят да го поддържат. Британската империя излиза победител от двете световни войни, но цената на победата ускорява финансовия ѝ упадък. По подобен начин САЩ и Китай рискуват да насочат толкова много ресурси към AI и стратегическото си съперничество, че да ограничат възможностите си да решават вътрешните социални и икономически проблеми.

Още: Gen Z саботират изкуствения интелект в офиса, за да не им вземе работата

Авторите във Foreign Affairs Найъл Фъргюсън, Лиса Клаасен и Ерик Шмидт формулират това като „имперска трилема“ - една велика сила може да се стреми да защитава глобалните си позиции, да запазва технологичното си лидерство и да осигурява високо благосъстояние на собственото си население, но поддържането и на трите цели може да се окаже непосилно.

Политическият натиск ще се засилва, ако AI започне да измества работни места, увеличава социалното неравенство или предизвиква екологични проблеми заради растящото потребление на ток. Съпротивата срещу изграждането на центрове за данни вече показва, че технологичната експанзия не може да бъде отделена от общественото съгласие.

Съществува и по-дълбок риск - инструментите, създадени за укрепване на държавната мощ, могат да подкопаят самата нея. Автономните AI системи могат да бъдат използвани за кибератаки, манипулиране на информация и заобикаляне на защитни механизми. В Китай разпространението на модели, които могат да бъдат променяни от потребителите, създава допълнително предизвикателство за системата на информационен контрол.

Четири възможни сценария за бъдещето

Анализът очертава четири основни пътя, по които може да се развие съперничеството между двете сили.

Китай изпреварва САЩ: Пекин може да използва индустриалния си мащаб, по-ниските разходи и напредъка в роботиката, за да настигне или надмине американските технологии. Исторически подобен модел следват САЩ и Германия, когато изместват Великобритания в редица индустрии.

САЩ се изтощават финансово: Огромните инвестиции в AI, глобалните военни ангажименти и социалните разходи могат да ограничат ресурсите за поддържане на технологичното лидерство.

Една от двете страни губи способността си да е иноватор: Държавна бюрокрация, прекомерна регулация или стремеж към извличане на печалби от вече съществуващи технологии могат да попречат на следващите пробиви и да дадат предимство на по-динамичния съперник.

Още: Мъж продаде имуществото си и пропътува 2000 км за любовта на живота си, а тя се оказа AI модел (ВИДЕО)

Вътрешно обществено недоволство подкопава проекта: Загубата на работни места, социалното напрежение и високата цена на AI инфраструктурата могат да отслабят подкрепата за надпреварата и в двете държави.

Нито един от тези сценарии не е предопределен. Изходът ще зависи от способността на двете системи да превръщат технологичните си предимства в устойчив икономически и политически ред.

Снимка: Getty Images

Тайван: най-опасната точка на напрежение

Най-непосредственият геополитически риск е Тайван, където се намира ключова част от световния капацитет за производство на най-модерни полупроводници. Зависимостта от тайванските чипове създава уязвимост за американската AI индустрия и превръща острова в стратегически център на съперничеството с Китай. Военна операция на Пекин за установяване на контрол над Тайван би поставила Вашингтон пред тежък избор между въоръжена намеса и приемане на фундаментална промяна в баланса на силите.

Още: Anthropic инвестира 5% от акциите си във фонд, който да разпределя пари към населението

Един подобен конфликт би нанесъл тежки щети независимо от изхода му. Допълнителен риск произтича от възможността AI да ускори военните решения и да увеличи вероятността от погрешна преценка. При системи, които реагират за секунди, грешен сигнал или неправилна оценка може да ескалира ситуацията, преди политическите лидери да успеят да се намесят.

Един от възможните начини за намаляване на риска е диверсификацията на производството на чипове извън Тайван. Ако САЩ и партньорите им успеят да намалят зависимостта си от острова, неговата незаменимост като стратегически актив може да отслабне.

Възможен изход: споразумение за AI

Авторите предлагат САЩ и Китай да потърсят форма на технологично съвместно съществуване, подобна на разбирателствата между Вашингтон и Москва през Студената война.

Възможни мерки са споразумения за ограничаване на пускането на модели над определени прагове на способности в особено рискови области като кибератаките и биологичния дизайн.

Подобни договорености ще бъдат трудни за контролиране и прилагане. Въпреки това дори частични ограничения могат да бъдат по-добра алтернатива на надпревара без ясни правила.

Основното препятствие е, че Китай може да не желае да приема ограничения, докато смята, че изостава от най-модерните американски модели. Именно това прави постигането на споразумение едновременно необходимо и трудно.

Още: Риск за $1 млрд. и животът на 50 души: Изтекъл законопроект посочва кога САЩ ще дръпне AI спирачката

Историята на империите показва, че технологичното превъзходство не гарантира трайно господство. Великите сили могат да бъдат отслабени от прекомерни разходи, натрупани дългове, вътрешно недоволство и неспособност да се приспособят към следващия технологичен етап. САЩ и Китай се стремят да превърнат изкуствения интелект в основа на дългосрочното си влияние, но същевременно рискуват да се окажат затиснати от финансовата, обществената и военната цена на тази амбиция.

Решаващият въпрос няма да бъде единствено кой ще създаде най-мощния AI, а кой ще успее да поддържа технологичното си предимство, без да подкопае собствената си икономика и политическа устойчивост. А за света изборът е между продължителна надпревара, която увеличава риска от криза и конфликт, и трудно, но необходимо споразумение за съвместно съществуване.

Разликата спрямо предишните имперски съперничества е скоростта. Процесите, които някога са се развивали в продължение на десетилетия или векове, днес могат да се ускорят в рамките на няколко години - по-бързо, отколкото политическите институции успяват да реагират.