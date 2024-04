Алек Болдуин нападна антиизраелска активистка (ВИДЕО)

Видео, което бясно се разпространява в социалните мрежи, показва как жена, която е с пропалестинска позиция, започва да снима Алек Болдуин в едно кафене. Тя го кара да каже "Свобода за Палестина", той отказва категорично.

След като така и не чува желаната от нея фраза, жената започва да напада вербално Болдуин, като му казва, че е убил Халина Хътчинс. Това, разбира се, ядосва актьора, който до последно успява да сдържи гнева си, но накрая се "предава" и избива телефона на жената от ръцете ѝ.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl

&