Бижу за 50 млн. долара: Най-скъпият сутиен е обсипан с 4410 диаманта (ВИДЕО)

Кайли Дженър показа на ревюто на Victoria’s Secret най-скъпия сутиен – на стойност 50 млн. долара. Той е украсен с 4410 диаманта, а централният елемент представляваше жълт диамант от 75,54 карата на стойност 22 млн. долара. Fantasy Bra — емблематичният модел на Victoria’s Secret, се завърна на подиума за първи път от 2018 г. насам. Дизайнът е създаден от нюйоркската бижутерийна къща Jacob & Co. Изработката му е отнела повече от 1000 часа работа на 15 майстори.
Кайли Дженър съчета сутиена с ефирна бяла минипола, прозрачни обувки на ток и обемни бели ангелски крила.
Сред моделите, които дефилираха, бяха Бела Хадид, Адриана Лима, Джиджи Хадид, Алекз Кънсани, Анок Яй, Кандис Суейнпол, Алесандра Амброзио, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Елза Хоск.
Kylie Jenner wore a $50 million (!) bra at the Victoria’s Secret show The bra was adorned with 4,410 diamonds, and its centerpiece was a 75.54-carat yellow diamond worth $22 million.— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026