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Бижу за 50 млн. долара: Най-скъпият сутиен е обсипан с 4410 диаманта (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 6:53 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Бижу за 50 млн. долара: Най-скъпият сутиен е обсипан с 4410 диаманта (ВИДЕО)

Кайли Дженър показа на ревюто на Victoria’s Secret най-скъпия сутиен – на стойност 50 млн. долара. Той е украсен с 4410 диаманта, а централният елемент представляваше жълт диамант от 75,54 карата на стойност 22 млн. долара. Fantasy Bra — емблематичният модел на Victoria’s Secret, се завърна на подиума за първи път от 2018 г. насам. Дизайнът е създаден от нюйоркската бижутерийна къща Jacob & Co. Изработката му е отнела повече от 1000 часа работа на 15 майстори.

Кайли Дженър съчета сутиена с ефирна бяла минипола, прозрачни обувки на ток и обемни бели ангелски крила.

Сред моделите, които дефилираха, бяха Бела Хадид, Адриана Лима, Джиджи Хадид, Алекз Кънсани, Анок Яй, Кандис Суейнпол, Алесандра Амброзио, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Елза Хоск.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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