Наум Шопов и Теа Минкова разкриха, че семейството им ще се увеличава и са изключително щастливи. Днес те споделиха, че са в очакване на второто си дете, като качиха в социалните мрежи кадри, на които се виждат снимки от видеозон, а самата Теа показва наедрялото си коремче.

"Нашата любима приказка предстои да има още един главен герой", написаха те, потвърждавайки слуховете, които от известно време циркулират в светските среди.

Теа и Наум вече имат една дъщеря - Амая, която се роди през декември 2019 г. За момента не се знае дали тя ще си има братче или сестриче, нито кога точно бебето трябва да се появи на бял свят.

Наум и Теа са заедно от близо 14 години, като многократно са споделяли, че тяхната любов става по-силна с времето. През ноември 2018 г. той ѝ предложи брак навръх рождения ѝ ден, но все още не са стигнали до олтара.