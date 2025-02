Кание Уест полудя: изля един тон псувни и "истини" в акаунта си в X

В серия от 12-часови шокиращи и скандални постове в мрежата Х рапърът Кание Уест заяви, че обича Китай и Русия, че е най-великият, че всеки си мечтае да е като него и да псува свободно. "Няма да кажа нищо лошо или против Китай. Те винаги ми показваха любов, когато американците ми обърнаха гръб заради червена шапка или тениска. Получавам пари в Китай. Обичам Китай", написа той. Над 100-те му поста от вечерта на 6 февруари до сутринта на 7 февруари (американско време) ужасиха много потребители и предизвикаха бурни дискусии в медиите.

Това, което разбуни обществото най-много, беше серия от негови расистки туитове, в които обижда евреите и признава симпатията си към Адолф Хитлер. Той по-специално заяви, че никога няма да се извини за коментарите си за евреите, тъй като "може да говори каквото си иска". "Евреин, който прави бизнес с мен, трябва да знае, че не харесвам евреите и не им вярвам. Това е напълно трезв подход... Някои от най-добрите ми приятели са евреи и не вярвам на нито един от тях", написа изпълнителят. Той също така се нарече расист и нацист. Може би най-скандалният му туит беше следният: "Обичам Хитлер. Евреите всъщност мразят белите хора и използват чернокожите".

Рапърът също така поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да освободи колегата му Пи Диди, който е обвинен, наред с други неща, в трафик на хора и наркотици, сексуални престъпления, включително срещу непълнолетни. В момента рапърът е в затвора в очакване на съдебен процес. "Пуф, обичаме те", възкликна Уест към Пи Диди.

Освен това Кание Уест говори за скандала на церемонията по връчването на наградите "Грами", където пристигна непоканен със съпругата си Бианка Ченсори, а тя се съблече гола на червения килим. Уест отрече обвиненията на журналистите, че именно той е принудил жена си да се съблече пред камерите.

THIS NIGGA THAT WORKED FOR ME SAID HE WAS UNCOMFORTABLE WITH MY WIFES GRAMMY LOOK FIRED AND BLOCKED ITS MORE PEOPLE LOOKING FOR WORK THEN THEY ARE PEOPLE GIVING WORK