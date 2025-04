Майкъл Болтън проговори за тежката диагноза: "Правя ли най-доброто за времето, което ми остава?"

Гласът на Майкъл Болтън го превежда през най-добрите и най-лошите моменти в живота му. Този одухотворен баритон му помага да продаде повече от 75 милиона плочи и да спечели две награди "Грами" през 50-годишната си кариера - а след като се събужда от спешна мозъчна операция на 4 декември 2023 г., той му служи като лъч на надежда сред несигурността. "Той се възстановяваше в болничната стая и започна да пее", спомня си 47-годишната му дъщеря Холи. "Спомням си, че една от медицинските сестри нямаше представа кой е той и попита: "Знаете ли, че той пее така?".

Този момент е облекчение за Холи и сестрите ѝ Иса на 49 г. и Тарин на 45 г. През изминалата година и половина дъщерите на Болтън се впускат в моменти на радост и лекота, докато 72-годишният им баща се справя с най-голямото си предизвикателство: глиобластом - рядка и агресивна форма на рак на мозъка. "Достигаш до ресурсите и решителността си по начин, който никога не би си помислил", казва пред "People" Болтън, чиято краткосрочна памет, говор и подвижност са засегнати от лечението му. "Отстъпването пред предизвикателството не е опция. Наистина бързо биваш въвлечен в дуел. Предполагам, че това е начинът да разбереш от какво си направен."

Тежката диагноза и всичко след това

Ако грацията и хуморът, с които се справя с диагнозата си, са показателни, Болтън със сигурност е направен от издръжлив материал. Той е диагностициран с глиобластом през декември 2023 г. след спешна операция, по време на която лекарите успяват да отстранят изцяло мозъчния тумор (невроонкологът на Болтън, д-р Инго Мелингхоф от раковия център "Мемориал Слоун Кетеринг" в Ню Йорк, казва, че това се случва само при 30-40% от случаите на глиобластом).

През януари 2024 г. той претърпява втора мозъчна операция заради инфекция, а след като през октомври приключва лечението с лъчетерапия и химиотерапия, на всеки два месеца се подлага на ядрено-магнитен резонанс, за да се увери, че туморът му не се е върнал. Последният му скенер в началото на април е бил чист, а пътят напред е свързан само с наблюдение, тъй като според Фондация "Глиобластом" процентът на рецидивите при глиобластома е около 90 процента. "Винаги, когато се окажеш в някакво предизвикателно положение, само да знаеш, че не си само ти този, който преминава през него, е много важно", казва звездата, на когото нарочно не е дадена прогноза и той предпочита да запази надеждата си. "Това всъщност помага на хората да знаят. Напомня им, че не са сами."

За първи път Болтън споделя новината за болестта си с верните си фенове през януари 2024 г., като обявява в Instagram, че е претърпял мозъчна операция и си взима почивка от турнетата. През изминалото време той се установява в дома си в Уестпорт, щата Кон, където живее повече от 30 години. Голяма част от времето си прекарва с дъщерите си и шестте си внука: Амелия, 14 г., Оливия, 13 г., Дилън, 11 г., Грейсън, 10 г., Ривър, 9 г., и Джак, 8 г., с които редовно се забавлява на семейни вечери на любопитството. "Заедно сме в това и това е всичко", казва Тарин.

Тотална промяна на живота

Болтън медитира всеки ден и играе голф, колкото може, и все още работи с личен треньор и взема уроци по пеене, както и прави гласова терапия с треньор онлайн. "По-лесно намирам комфорт като цяло. Цялото преживяване ми дава по-силно чувство на признателност. Немислимо е да е нормално да не се възползваш максимално от живота си", казва той. "Мисля, че развиваме способности и умения за справяне с проблемите и се научаваме как да извлечем най-доброто от лоша ситуация. Трябва да се подкрепяш сам себе си".

След всичко, което е преживял, Болтън признава, че определението му за наследство се е променило. Преди е смятал, че наследството му е продължителната му кариера. Сега той е по-загрижен дъщерите му да са подготвени за това, което следва. "Как да им дам неща, които те могат да използват занапред? Уроци за живота, любов, всякакъв вид утвърждаване, което мога да им дам - искам да бъда от правилната страна на това, за да се чувстват добре с това, което са", казва той. "Това е реалността на смъртността. Изведнъж се появява нова светлина, която повдига въпроси, включително "Правя ли най-доброто, което мога да направя с времето си?".

Надява се, че все още има достатъчно време, за да си отговори на този въпрос. "Искам да продължа. Чувствам, че все още има какво да направя в областта на борбата", казва той. "Имам заглавие на песен: "Ain't Going Down Without a Fight".

