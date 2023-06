Ким Катрал се завръща за финала на новия "Сексът и градът“

Актрисата ще се превъплъти в ролята на сексуално позитивната публицистка Саманта Джоунс за финала на втори сезон на сериала, съобщи "Variety". Героинята ѝ ще се появи само в една сцена, в която провежда телефонен разговор с Кари Брадшоу, изиграна, разбира се, от Сара Джесика Паркър.

Катрал е заснела епизодичната си роля на 22 март в Ню Йорк и в нито един момент не е била на снимачната площадка с Паркър или Майкъл Патрик Кинг. "New York Post" твърди, че екипът на сериала до голяма степен е бил държан в неведение относно спецификата на сцената и че името на Катрал дори не е фигурирало в списъка.

"Фактът, че го пазят в тайна, говори, че има някакъв намек, че тя може да се върне - не този сезон, но определено това е нещо, което ще накара хората да се върнат за трети сезон", казва източник пред изданието.

Интересното е, че премиерата на сезон 2 на "Просто ей така" е на 22 юни - в същия ден, в който Катрал трябва да се появи и в нов сериал на Netflix – "Glamorous", пише БГНЕС.

За последен път Катрал играе Саманта Джоунс в слабо приетия "Сексът и градът 2" от 2010 г. Оттогава насам тя продължава да се занимава с разнообразни актьорски проекти, като се появява във филмите "Filthy Rich", "Queer as Folk" и "How I Met Your Father" по телевизията, а съвсем наскоро - заедно с Робърт де Ниро във филма "Кошмарно татенце".

Тя също така открито заяви нежеланието си да се завърне към франчайза "Сексът и градът", след като се отказа от третия игрален филм след появили се информации за вражда с Паркър.

Когато през 2021 г. "Просто ей така" дебютира по Max - стрийминг услугата, известна преди това като HBO Max - феновете разбираемо бяха любопитни как сериалът ще адресира отсъствието на Саманта. Във филма се твърди, че героинята се е преместила в Лондон след разрива с Кери и нейните приятелки, но все пак направи няколко кратки "появявания" чрез текстови съобщения.

Саманта не е единствената обичана героиня от "Сексът и градът", която ще се завърне в предстоящия сезон. Към актьорския състав се присъединява и Джон Корбет, който се превъплъщава в ролята на Ейдън Шоу, влюбеният в Кери.