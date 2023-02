Lacuna Coil идват на Midalidare Rock in the Valley

Италианската готик метъл групаидва за Midalidare Rock in the Valley , но не като хедлайнер, съобщават организаторите. По думите им музикантите изпълняват обещанието си от миналата година и идват за третото издание на фестивала.

"Lacuna Coil са група с множество фенове в България и сме сигурни, че чакането ще си заслужава. Те се включват на 1 юли, което е вторият ден на фестивала." Очаква се съвсем скоро да бъде обявен и последният хедлайнер на фестивала.

Lacuna Coil е създадена през 1994 година в Милано, Италия, и според критиката се отличава със своя готик стил и мелодичен женски вокал.

Групата е продала над два милиона копия от деветте си студийни албума в целия свят. Актуалният албум "Black Anima" (2019) излезе година след издаването на първата им книга "Nothing Stands in Our Way" (2018).

Midalidare Rock In The Wine Valley ще продължи от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г., като досега обявените хедлайнери са Scorpions на 30.06 и Helloween на 01.07.