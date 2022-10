Легендарният "бийтълс" сър Ринго Стар е с Covid

82-годишният “бийтълс” изнасяше редица концерти в САЩ и Канада със своята група All-Starr, преди да се разболее този уикенд.

Два концерта бяха отменени в последния момент, а "днес беше потвърдено, че Ринго има Covid и турнето ще бъде спряно", заяви неговият говорител.

Барабанистът се "възстановява у дома" и се надява скоро да възобнови концертите си, добави говорителят.

Всички дати от турнето, планирани за тази седмица в Саскачеван, Алберта и Британска Колумбия, бяха отменени. Все още не е взето решение за предстоящите концерти в САЩ и Мексико.

"Ще държим феновете в течение с всички по-нататъшни новини или промени", заяви говорителят му пред Би Би Си.

Още миналата година сър Ринго сподели, че в първите дни на пандемията рядко е излизал навън, за да избегне заразяването с коронавирус.

"От март миналата година досега съм излизал от къщи шест пъти", каза той пред USA Today миналата година. "Човек трябва да си помогне да се предпази, ако може".

60-те години на миналия век Ринго Стар се прослави като лаконичния, непринуден барабанист на "Бийтълс". Той пее главни вокали в песни като „With A Little Help From My Friends“ и „Yellow Submarine“.

През 1970 г. след разпадането на "Бийтълс", започва успешна солова кариера.

През 1989 г. създава своята група All-Starr, в която "всеки на сцената е звезда сам по себе си". Постоянно променящият се състав включва рок легенди като Джо Уолш, Питър Фрамптън, Тод Рундгрен и Шийла Е.

През 2018 г. сър Ринго получи рицарско звание, а през 2015 г. беше въведен в Залата на славата на рокендрола като солов изпълнител.