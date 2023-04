Обвиниха Меган Маркъл, че се опитва да прилича на Кейт Мидълтън чрез пластични операции (СНИМКИ)

В последните месеци съмненията на по-наблюделните хора започват да се засилват, като според тях Меган е коригирала устните си, сложила си е екстеншъни в косата, боядисала я е в топъл шоколадов цвят, вместо в черен... И всичко това, само за да се доближи поне малко до визията на Кейт Мидълтън.

Cheek filler, upper lip filler, and hair extensions. Nicely lit. Warm chocolate hair and brows instead of black.

Face is very plastic looking with every line removed cosmetically or digitally. Glowing golden-brown skin tone, evenly applied. A lot of effort was put into her… pic.twitter.com/70o4G7iBgC