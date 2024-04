Панайот Панайотов като Мик Джагър с категорична победа на полуфинала в "Като две капки вода"

След днешното предаване се оказа, че на финала няма да има само четирима финалисти, а всички осем участници ще се борят за голямата победа. Точките на първите петима - Владимир Зомбори, Наско от Б.Т.Р., Християна Лоизу, Елена Атанасова и Иво Аръков бяха сведени до 2 на човек, а Панайот Панайотов, Мария и Джулиана Гани ще започнат финала с по 0 точки.

Финалът на "Като две капки вода" ще бъде на 13 май.

Още: Владимир Зомбори с любовно обяснение на сцената на "Като две капки вода"

Как преминаха имитациите тази вечер

Първи тази вечер на сцената се появи фаворитът Владимир Зомбори, който трябваше да имитира Джордж Майкъл и емблематичното му парче "Freedom". Зомбори направи чудесна имитация и успя да предаде духа на Майкъл максимално добре.

Следващата имитация бе на Елена Атанасова в образа на великата Едит Пиаф и песента "La vie en rose". Актрисата определено впечатли със своята имитация, а със сигурност фактът, че е франкофон ѝ помогна да звучи автентично на френски език.

Наско от Б.Т.Р. в образа на Йорданка Христова, снимка: Като две капки вода/Facebook

Още: Рачков забрави бившата си и подхвана участничка в "Като две капки вода" (СНИМКА)

Трети тази вечер на сцената на "Като две капки вода" се качи Наско от Б.Т.Р., за когото бутонът на късмета бе направо жесток и му отреди да имитира Йорданка Христова с песента ѝ "Ще продължавам да пея". Трудно му беше на Наско да избяга от собствената си бленда и не успя да се доближи до образа на Христова.

Християна Лоизу като Бритни Спиърс, снимка: Като две капки вода/Facebook

Християна Лоизу пък трябваше да влезе в образа на Бритни Спиърс с хита ѝ "Oops!... I Did It Again". Имитацията ѝ беше силна, особено като се има предвид сложната хореография, която Лоизу изпълни почти в цялост.

Последва имитацията на Панайот Панайотов, на когото се падна Мик Джагър и вечната песен на The Rolling Stones "(I Can't Get No) Satisfaction". Пролича си, че Панайотов искрено се забавлява и харесва това парче, защото постигна наистина прилична имитация.

Шеста за вечерта на сцената на "Като две капки вода" се появи Джулиана Гани като Дуа Липа и хита ѝ "Dance the Night". Както всеки път, Джулката се постара и даде всичко, на което е способна.

Още: Джулиана Гани с нова роля след "Капките". Вижте каква (СНИМКА)

Мария като Кайли Миноуг, снимка: Като две капки вода/Facebook

Следващата имитация бе на Мария, за която бе отредено да се преобрази в Кайли Миноуг и да изпее песента ѝ "Slow". Попфолк певицата се представи прилично, макар и на моменти да имаше фалшиви тонове.

Последен за вечерта таланта си показа Иво Аръков като Васил Найденов и песента му "Сигурно". Актьорът сериозно се постара и направи чудесна имитация на една от най-големите звезди на българската музика.