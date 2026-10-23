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Разследват бащата на Меган Маркъл за притежание на детска порнография: Синът му го издал на полицията

23 октомври 2026, 15:57 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Разследват бащата на Меган Маркъл за притежание на детска порнография: Синът му го издал на полицията

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Бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл-старши, е обект на разследване за предполагаемо притежание на детска порнография, според нов доклад. Синът на Томас-старши, Томас Маркъл-младши, полубрат на херцогинята на Съсекс, е направил откритието, както съобщава вестник "The Sun". Незаконният материал е бил открит в дома на Томас-старши в Себу, Филипините, в четири големи кутии, съдържащи "стотици, ако не и хиляди" детски порнографски изображения, според изданието.

Томас-младши твърди, че е намерил видеоклипове с момичета на възраст не повече от 10 или 11 години, участващи в сексуални актове, както и 15-минутно видео с голи момичета на стария мобилен телефон на баща си. Томас-младши също така твърди, че е намерил три снимки на голи момичета. Той е казал пред "The Sun", че една от снимките изглежда е била направена в бившия дом на баща му в Росарито, Мексико.

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60-годишният мъж е заявил, че е подал сигнал за 82-годишния си баща в "полицията", съобщава изданието.

Меган Маркъл с изявление

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Снимка: Getty Images

Меган, херцогинята на Съсекс, каза, че е "дълбоко разстроена" от съобщенията за открити изображения, свързани със сексуално насилие над деца, в бившия дом на баща ѝ Томас Маркъл във Филипините, съобщи Асошиейтед прес.

В изявление, разпространено днес, Меган съобщи също, че през 2018 г. до лондонската полиция е било изпратено писмо, съдържащо обвинения срещу баща ѝ, с които тя впоследствие е била запозната. По думите ѝ тогава е била уверена, че по случая се води разследване. "Дълбоко съм разстроена от новината, която излезе наяве през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали", посочи тя. Меган каза, че решението ѝ да се дистанцира от баща си и да не допуска контакт между него и децата ѝ е продиктувано от желанието да ги предпази.

Подкрепата приключва сега

Според вестник "The Sun", на 10 юли Томас-младши също така "е съобщил за откритието си на горещата линия на ФБР, на Националния център за експлоатирани и изчезнали деца в САЩ и на щатската полиция в Пенсилвания, където живееше баща му". "Когато намерих този материал, бях ужасен и нямах друг избор, освен да подам сигнал срещу баща ми", заяви Томас-младши пред "The Sun". "Години наред съм го подкрепял, грижил съм се за него и съм му помагал — но това приключва сега", каза той.

Томас-младши се е грижил за баща си на фона на продължаващите му здравословни проблеми, включително прекарания през 2022 г. инсулт. "Няма да говоря с баща си никога повече, освен ако не ме призоват да дам показания срещу него. Това, което видях, ми обърна стомаха – всичко това просто ми беше изсипано и не знаех какво да правя", каза той. "Веднага разбрах, че е крайно незаконно и че ще ме вкара в затвора за дълго време, ако не се отърва от него. Чувствах се предаден, ядосан и отвратен – и осъзнах, че трябва да го докладвам." 

Според вестник "The Sun" ФБР "потвърди получаването" на клетвената декларация на Томас-младши и "се готви да започне собствено разследване". Източник, "близък до случая", заяви пред "The Sun": "Агент на ФБР вече е поискал данните за връзка на следователите, които ръководят разследването във Филипините." Освен това изданието съобщава, че "разследващите от Междуведомствения съвет срещу трафика на хора в четвъртък" са назначили оперативна група, ръководена от специализирания Център за защита на жените и децата'. 

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Меган Маркъл е в разрив с баща си още от периода преди сватбата ѝ с принц Хари през май 2018 г. Очакваше се Томас-старши да я придружи до олтара, но в крайна сметка той не присъства на церемонията след скандал, свързан с инсценирани снимки на папараци и съобщения за здравословни проблеми. Крал Чарлз III, тогава принц на Уелс, се намеси, за да придружи Меган до половината път до олтара. Оттогава бащата и дъщерята остават в разрив, пише "People".

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детска порнография Меган Маркъл Томас Маркъл
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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