Spotify обяви кой е най-стриймваният изпълнител за 2023 г.

Според данните на Spotify Суифт е най-стриймваният изпълнител за 2023 г. в световен мащаб, като е събрала над 26,1 милиарда стрийма от 1 януари насам. Това означава, че поп изпълнителката е детронирала пуерториканската регетон звезда Бед Бъни, който държеше престижната титла три поредни години, започвайки от 2020 г.

През тази година той остава на второ място, следван от The Weeknd на трето, Дрейк на четвърто и регионалния мексикански музикант Песо Плума на пето.

При албумите Тейлър Суифт губи битката

Това обаче не са толкова лоши новини за Бед Бъни: неговият албум "Un Verano Sin Ti" от 2022 г. е най-стриймваният в Spotify за втора поредна година, като събира 4,5 милиарда глобални стрийма. В тази категория "Midnights" на Тейлър Суифт остана на второ място, а "SOS" на Сиза - на трето. И трите албума са издадени миналата година.

Снимка: Getty Images

Хитът "Flowers" на Майли Сайръс е най-стриймваната песен на Spotify за годината с 1,6 милиона стрийма в световен мащаб. "Kill Bill" на Сиза е втората най-стриймвана песен за годината. "As It Was" на Хари Стайлс, "Seven" Чонгкук от Би Ти Ес с участието на Лато, и "Ella Baila Sola" на Еслабон Армадо и Песо Плума са съответно на трето, четвърто и пето място.

В САЩ доминацията на Суифт продължава - тя беше най-стриймваният изпълнител в платформата, следвана от Дрейк и кънтри звездата Морган Уолън. Песента на Уолън "Last Night" беше най-стриймваната, както и албумът му "One Thing at a Time", пише БТА.

