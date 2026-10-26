Съдят Крис Браун за нападение в нощен клуб

Американският певец и носител на "Грами" Крис Браун ще бъде съден днес заради сбиване в лондонски нощен клуб преди три години, предаде АП. През юли т.г. 37-годишният Браун се призна за виновен пред Кралския съд на Съдърк в Лондон по обвинение в нарушаване на обществения ред и участие в масово сбиване, след като удари музикален продуцент с бутилка по главата.

Първоначално Браун отричаше да е нападал Ейбрахам Диау с бутилка в нощния клуб "Тейп" в луксозния квартал "Мейфеър" през февруари 2023 г. Прокурорите обаче заявиха, че сбиването е заснето от охранителните камери пред очите на хората в препълнен клуб.

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В замяна на признаването на вината, прокуратурата оттегли по-тежките обвинения - за нападение, опит за нанасяне на тежка телесна повреда и притежание на оръжие - в случая – бутилка. Приятелят и вокален педагог на Браун - Омололу Акинлолу, също се призна за виновен по обвинението в нарушаване на обществения ред. Той също ще чуе своята присъда днес.

Снимка: Getty Images

Крис Браун напусна Великобритания след сбиването, но беше арестуван през май 2025 г. в хотел в Манчестър, след като пристигна в града за концерт. Певецът бе на свобода под гаранция от 5 милиона британски лири (6,7 милиона щатски долара), което му позволи да направи турне в Европа и Северна Америка миналото лято. В петък той отново бе пуснат под гаранция и ще бъде осъден днес по обвинението в нарушаване на обществения ред, което предвижда максимално наказание до три години лишаване от свобода.

Браун, който изгря на музикалната сцена като тийнейджър през 2005 г., спечели първата си награда "Грами" за най-добър R&B албум през 2011 г. с "F.A.M.E.". Той грабна второто си отличие в същата категория през 2025 г. с албума "11:11 (Deluxe)".

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Проблемите на изпълнителя със закона започнаха още през 2009 г., когато бе осъден за тежко престъпление заради побоя над тогавашната му приятелка Риана - инцидент, разиграл се броени часове преди двамата да излязат на сцената за наградите "Грами". Той е бил арестуван в няколко американски щата заради различни сблъсъци, а през 2019 г. беше задържан в Париж и разпитван по подозрение в изнасилване. Впоследствие беше освободен, без да му бъдат повдигнати обвинения, припомня БТА.