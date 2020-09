Великият Фреди Меркюри щеше да навърши 74 днес

Фреди Меркюри е роден на 5 септември 1946 г. в Стоун Таун, Занзибар в иранско семейство с името Фарук Булсара. Започва да свири на пиано от 7-годишен. Получава основното си и средно образование в Индия – в началото в Бомбай, а по-късно и в Мазагон. Това е и времето на първите му изяви като музикант.

През 1959 г. семейството се премества в Англия. Годините са тежки за него, защото съучениците му го дразнят заради необичайната му външност и говор. Без съгласието на родителите си, започва да учи в колежа за изкуства и дизайн. 10 години по-късно става вокалист на групата Ibex. Следват и бандите - Smile, Wreckage. Smile се разпада и Меркюри, Мей и Тейлър основават Queen. Името е предложено от Фреди. Така започва историята на една легенда, която преобръща съвременното разбиране за музика. Quееn се превръщат в легенди, като успяват да съчетаят несъвместими до този момент жанрове от рок, опера, източни мелодии и мощни хорали. Блестящият музикален талант на Фреди и държанието му на сцената заразява всички.Извън нея Меркюри е тих и срамежлив, но и противоречив. Не обича да дава интервюта, но пък харчи 4 милиона паунда за парти за своя рожден ден. Купоните, които се вихрят в дома му са пословични със своята пищност, великолепие и освободеност. А 39-ият му рожден ден е увековечен в клипа от песента “Living on my own“.Малко позната, но любопитна подробност, е че Фреди е обожавал котките – имал е общо 8, предимно персийски. Фреди Меркюри напуска този свят и сцената след усложнение от пневмония в резултат от СПИН на 24 ноември 1991 г. в Лондон, когато е на 45 години . Въпреки, че слуховете за коварната болест се носят дълго преди това, Фреди упорито отрича. Съобщава за заболяването си официално ден по-рано на 23 ноември 1991г., като признава, че е пазил тайната си до този момент, заради близките си хора.Погребението на Фреди се прави по зороастрийски обичай и тялото му е кремирано. След смъртта си той оставя част от богатството и дома си в Лондон на приятелката си Мери Остин, която и до днес е нейна собственост. Останалия дял оставя на сестра си и хората, които са се грижили за него.Творчеството на Фреди Меркюри не секва и след смъртта му. През 1995 г. е издаден албумът „Made in Heaven“. Той съдържа неиздавани студийни записи и негови импровизации и остава начело на класациите с едноименния сингъл няколко седмици.