Вижте как се произвеждат паметните артикули за коронацията на крал Чарлз III (ВИДЕО)

Хиляди празнични халби, чаени чаши и чинии отбелязват празничното събитие. Чарлз Трети ще бъде коронясан цели седем десетилетия след майка си Елизабет Втора, затова е разбираем огромният интерес към събитието.

В керамичната фабрика в Стоук он Трент в централната част на Англия производството е ориентирано към ръчно произведени и декорирани съдове, посветени на коронацията, пише Ройтерс.

"Много сме развълнувани, предвидили сме да произведем повече от 100 000 бройки", казва Стийв Бистън, който е производствен директор. Търсенето на паметни чаши и чинии е огромно.

Повече от 1500 халби, брандирани в чест на новия крал, са продадени в първия ден на продажбите. Всеки артикул е направен и декориран ръчно, което го прави още по-ценен и с още по-голяма колекционерска стойност.

