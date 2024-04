4 салона за красота в София за перфектна визия

Лятото наближава, а заедно с него – и желанието ни за възможно най-добро разположение на тялото и духа. Сега е времето да се поглезим с всяка процедура, която сме отлагали през годината, за да се чувстваме по-красиви и уверени от всякога.

Ако все още се чудите на кой салон за красота в София да поверите грижата за вашия външен вид, гарантираме, че в този списък ще откриете правилния избор. Във всяко едно от тези подбрани места ви очакват най-различни услуги и висококвалифицирани специалисти, с които да се почувствате като истински богини в храма на красотата.

Arette Beauty Studio – салон за красота с мисъл за всеки каприз

Това е място, в което клиентът винаги се връща. Създадено не само с любов, но и отговорност към красотата, Arette Beauty Studio е истински оазис за всеки, който го открие. Движещата сила тук е комфортът и удобството на посетителите. Целта на основателя Емилия Каменова е да предложи нещо повече от салон за красота – комплексно място, в което се предлагат почти всички услуги, нужни на един клиент.

В Arette можете да откриете фризьорство, маникюр, педикюр, както и процедури за мигли и вежди. Но освен тях, имат и голямо разнообразие от терапии за тяло и лице, с които да поглезите самочувствието си. Тук няма проблем, който да не може да бъде разрешен. За премахване на татуировки, пигментни петна, разширени пори или акне предлагат лазерен карбонов пилинг – мощен и ефективен метод, който не наранява кожата. При борбата с целулита и отпуснатата кожа работят с радиочестотен апарат Viora, който, в комбинация със здравословно хранене, стяга тялото само след няколко процедури.

Една от най-интересните им терапии е тази с Hydrafacial – може да се извършва както на лице, така и на ръце, гръб, деколте и лакти. Благодарение на нея кожата едновременно се почиства и хидратира. За нежеланото окосмяване предлагат епилация с диоден лазер Elysion Pro, който постига впечатляващи резултати при всички фототипове. Само за три години Arette Beauty Studio се развива и превръща в един истински храм на красотата. Екипът от професионалисти и индивидуалното отношение създават уютна обстановка, в която всеки клиент да открие по нещо за себе си.

бул. “Арсеналски” 15

087 904 0449

https://arette.bg/

Иновация, професионализъм, приятелство – Beauty place

Когато Beauty Place отваря врати за пръв път, мечтите им са смели – да създадат място, в което всеки с отношение към стила и красотата да се чувства като у дома си. Днес, цели 20 години по-късно, те са един от предпочитаните салони за красота в София. А за мечтите им откровено може да се твърди, че са постигнати.

Beauty Place е салон, който постоянно се развива, и то не само на професионално ниво. Всяка година екипът организира обучения, в които се стремят да усвояват нови техники, разучават тенденциите и да подобряват комуникативните си умения. Този стремеж към съвършенство и креативност ги отвежда по пътя на иновацията. Те собственоръчно създават формула за спрей, който задържа косата чиста, по-обемна и по-плътна за по-дълго време.

При тях можете да откриете почти всички фризьорски услуги – подстригване, ежедневен и официален стайлинг, боядисване, тониране, както и по-сложни естетически процедури като балеаж и кичури. Освен това предлагат маникюр, педикюр, епилация и различни терапии за коса и тяло, сред които и Боуен терапия. Тя представлява холистичен метод, който включва специфични нежни движения върху сухожилия, мускули и нерви. Боуен терапията има положителен ефект при немалко заболявания и състояния, сред които дископатия, шипове, спортни травми и стрес.

Всяка една от тези услуги, както и хората, които ги извършват, са внимателно подбрани така, че да отговарят на специфичните нужди на клиента. Освен на вълшебни резултати, можете да разчитате на атмосферата и екипа да ви заредят с положителна енергия и приятелско отношение.

ул. “Козяк” 27-29

02 962 58 85

https://beautyplace.bg/

COCO Dry Bar – където се раждат тенденции

COCO Dry Bar в квартал "Изток" – това е мястото, където се грижат не само за вашия стил, но и за здравето на вашата коса и нокти. Тук COCO момичетата са истински професионалисти, които предоставят качествено обслужване с най-висок клас продукти на пазара и индивидуално отношение. Всичко това в уютна и стилна обстановка. Ще ви посрещнат с топла напитка и нещо сладичко, а след това може да се потопите във вашето COCO изживяване. Неслучайно го наричат така, защото това е място, в което да помислите за себе си, докато всичко друго е на заден план.

В COCO Dry Bar може да откриете както перфектен маникюр, бляскава грим визия, така и желаната промяна за вашата коса. Подходът на всяко COCO момиче е строго индивидуален спрямо нуждите ви, като постигат желания резултат, но с грижа за самите вас, търсейки личния ви стил.

Независимо дали избирате класически, френски стил или гел лак, майсторите на маникюра в COCO ще ви поглезят с внимание и професионализъм. Гримът тук е за всеки повод - ежедневен, вечерен или официален за специални събития. Гримьорите ще ви превърнат в истинска звезда, като подчертаят всяка ваша извивка. А когато става въпрос за фризьорство, можете да откриете всичко – от подстригване и оформяне до промяна в цвета и терапия за косата. COCO вдъхновява и ви помага да изразите себе си чрез вашата прическа. С дългогодишен опит и висок професионализъм, стилистите се грижат за това да постигнете желаната промяна.

Историята на COCO продължава да се пише от дългогодишни кадри на марката, а именно Десислава Джафари и Милена Стефанова, които поемат управлението на COCO Dry Bar от началото на тази година. С тяхната страст към красотата и внимание към всеки детайл сме сигурни, че пред COCO предстоят много светли и цветни дни.

Милена Стефанова и Десислава Джафари се грижат за управлението на COCO

ул. "Николай Хайтов" 2

088 419 5881

https://cocodrybar.bg/

Магията на четките в Studio Grim

Гримът е изкуство. А творците в Studio Grim умеят да създават истински шедьоври с помощта на четките си. Основател е Симона Недева, благодарение на която вече от 15 години модата, красотата и автентичността са водещите ценности тук. Това е първото специализирано студио за грим в България, а името му е официално патентовано.

Тук всеки грим е единствен по рода си и носи своята собствена история. Професионалистите не повтарят старите си идеи, за да може винаги да създават нещо индивидуално и любопитно, с което клиентите им да се чувстват специални.

В Studio Grim всички измерения на грима са покрити – ежедневен, вечерен, официален, сватбен, абитуриентски. Те са и едно от първите места, които въвеждат ламинирането на мигли и вежди като услуга. Но това, което ги отличава от останалите, е техният специален грим за кино и театър. Изработват перуки, бради, мустаци и други елементи, нужни за актьорското изкуство. За Хелоуин пък пресъздават маски, белези, рани, покриват татуировки и дори изграждат цялостни образи. За възможно най-устойчиви резултати работят само с професионални марки като Ben Nye, Grimas, Kiomi, а ако някой продукт ви впечатли, можете да го закупите на място.

Your browser does not support the video tag.

Благодарение на тези необикновени предложения Studio Grim си партнират с известни артисти, телевизии, списания, театри и други. Но въпреки това индивидуалните клиенти си остават главния приоритет на студиото – тук винаги са готови да консултират и съдействат по всички въпроси, свързани с красотата. Затова предлагат и обучителни курсове, в които както професионалисти, така и начинаещи могат да научат нови техники и умения. Тяхната видео визитка може да видите тук.

ул. “Пирин” 56

088 655 4965

https://studio-grim.com/