Войната в Украйна:

Без промяна в подредбата и ниска активност: Идва ли сигурен балотаж според "Тренд"

23 октомври 2026, 7:35 часа 272 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
Без промяна в подредбата и ниска активност: Идва ли сигурен балотаж според "Тренд"

Дни преди президентските избори двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори. Следва ги двойката Андрей Гюров – Георги Кандев с 27,8%. Това показва социологическото проучване на „Тренд“. То е направено по поръчка на „24 часа“ в периода 14-20 октомври 2026 г. сред 1002 пълнолетни българи чрез пряко стандартно интервю „лице в лице“.

ОЩЕ: Тънкостите на социологията: Йотова печели при твърдите ядра, какво ще кажат колебаещите се?

Третото място остава за Костадин Костадинов и Петър Волгин, които събират подкрепата на 10,9% от гласуващите. Двойката Радостин Василев – Красимир Манов заема четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Иван Христанов – Стоянка Черкезова и Ивелин Михайлов-Юлиана Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите.

Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но от "Тренд" регистрират известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки. Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В заключителната фаза на предизборната кампания не се регистрират повишена мотивация за гласуване в сравнение с последното проучване на агенцията от края на септември. Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. В абсолютни стойности това са малко под 2.5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас.

Следва да се има предвид, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната. заявяват от "Тренд".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Социологическо проучване Илияна Йотова Тренд Андрей Гюров президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес