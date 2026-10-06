Тънкостите на социологията: Йотова печели при твърдите ядра, какво ще кажат колебаещите се?

Трета социологическа агенция дава значителна преднина на кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев пред тази на Гюров-Кандев, но измерва данните само на базата на това което казват твърдите ядра - т.е. тези, които твърдо са решили да гласуват. Не е особено ясно какво ще кажат хората, които се колебаят дали да гласуват и още не са решили ще го сторят ли. Сред твърдо решилите да гласуват, кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров-Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете.

Това показват данните от проучване на Тренд по поръчка на „24 часа“. Това е направено в периода 26 септември – 2 октомври 2026 г. сред 1003 пълнолетни български граждани чрез пряко стандартно интервю лице в лице.

И в проучването на "Алфа Рисърч", и в това на "Мяра" подкрепата за съотвените двойки се посочва като резултат от това, което казват твърдо решилите да гласуват - ОЩЕ:

Кандидатите на МЕЧ Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от „Величие“ заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов-Черкезова с 1,9%.

За 66% от анкетираните предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни.

38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната (малко над 2 милиона души), декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват.

"Обикновено декларативната активност в проучването е малко по-висока от реалната. Голяма част от хората, които симпатизират на определени партии и чиито кандидати не са стигнали до балотаж, са демотивирани да излязат да подадат гласа си, защото не виждат своя представител. Това се случва на всеки втори тур – не само на президентски, но и на местни избори", обясни социологът Димитър Ганев в ефира на Нова телевизия.

Той смята, че разпределението на подкрепата в настоящата предизборна ситуация дава основание да се очаква балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров. "Това, което ме кара да смятам, че балотажът между тях е сигурен, е, че разбивките показват, че симпатизантите на "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" са силно мобилизирани", посочи Ганев.

В последния месец не регистрираме сериозна динамика в електоралната картина. "Прогресивна България" остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са ПП и ДБ със съответно 7,6 и 6,5 от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори.

ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а „Възраждане“ с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%). Следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%.