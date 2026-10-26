Бойкот: Само двама души гласуваха за президент в село Лютово

Село Лютово бойкотира изборите за президент. Само двама човека са упражнили правоти си на вот, като това са членове на избирателната секция. Общо право на глас са имали 158 души. На какво се дължи това няма обяснение, но през годините хората са доказвали достатъчно политическа активност. Не се дължи и на машините, защото са имали възможност да гласуват и с хартиена бюлетина. Остава възможността да не са доволни от нито един от кандидатите, а отражение вероятно е дало и ареста на кмета на Белица Радослав Ревански. Ще се промени ли нещо на балотажа – ще стане ясно на 1 ноември.

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Припомняме, че съдът остави в ареста кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов. Те, заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, са обвинени в престъпен сговор за търговия с влияние.

Според разследващите престъпният сговор е започнал в община Сунгурларе в началото на 2024 г. и е продължил повече от две години.

От държавното обвинение твърдят, че участниците са имали разпределени роли. Областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков е намирал фирмите, Ревански е съдействал за осигуряването на финансиране, а Гавазов е оказвал влияние върху общинските служители, които участват в избора на изпълнители.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд.