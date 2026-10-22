Чакам график: Шишков втрещи за ремонта на "Топли дол", защити узаконяване на незаконна важна инфраструктура

Не е политическо зрелище – така регионалният министър Иван Шишков коментира ареста на кмета на Белица Радослав Ревански. По неофициална информация той беше арестуван заради злоупотреба с обществени поръчки, включително с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Не знам абсолютно нищо – не би трябвало регионалният министър да знае какво правят разследващите органи и прокуратурата. Най-вероятно става въпрос за поръчки отпреди година-две, добави Шишков.

Сега АПИ не е черна каса, настоя министърът, но добави, че ако от черните каси се стигне до създател ги, това било най-хубавото.

"Топли дол"

На въпрос как ще започне ремонт на тунела "Топли дол" без алтернатива за обход, отговорът беше познат – паднала подпорна стена, от 2024 година не се направило необходимото. Колко служебни правителства имаше тогава и в колко от тях Шишков беше регионален министър – всеки може да провери. На констатация на водещия на сутрешния блок на БНТ, че първо тогава се ремонтира обходът, Шишков отговори, че това щяло да отнеме година, а в "Топли дол" за това време щяло да има "не тапи, а линейки" - т.е. много спешен е ремонтът там. За обхода и ремонта на въпросната подпорна стена Шишков каза, че ще се почне следващото лято.

"По-добре лош прецедент", добави Шишков за "Топли дол", защото обходът бил общински път и там трябвало разговор с общината. А сега, според регионалния министър, движението през "Топли дол" било най-малко.

Попитан кога ще свърши ремонтът, Шишков пак повтори – по Коледа и Нова година да имало отваряне, но тогава няма да са приключили нещата. "Очаквам график от строителя", уточни министърът кога ще свърши ремонтът - Още:

Друго уникално от Шишков – за обхода на Пампорово към Смолян, пак бил общински, а нямало план предварително т.е., по думите на Шишков, проблемът е на кмета на Пампорово, общински бил. 2024 година (Програма за регионите) държавата даде възможност да има финансиране за общински регионални проекти, а кметовете какво правеха тогава - подбраха ли най-важните за общините проекти, постави на практика въпрос министърът. Обходните маршрути сега АПИ си ги поддържала.

Незаконни законни строежи

Същевременно регионалният министър отрече да има бавене със зимно почистване и ремонти. И защити своята отдавнашна теза, че има важни строежи, които са започнати не по закон, но не може да не бъдат извършени. Касае само инженерната инфраструктура, в обществен интерес е, закле се буквално Шишков, който се оплака, че изтичат данни за готвените законови промени, които "заблуждават обществото". Разширението с трето платно на Прохода на Републиката е незаконно, водопроводът за Омуртаг има незаконно строителство – това ли трябва да съборим, попита той.

На въпрос дали сега ще се търсят отговорните за това такива неща като прохода и водопровода, Шишков увери, че ще има търсене на отговорност. По лот 4 на АМ "Хемус" има образувано производство, даде пример той. "Всичко, което отговаря на закона като инфрструктура, може да бъде узаконено, може да е търпимо", повтори Шишков, т.е. трябвало да се правят проверки и да се види дали една незаконна по документи обществена инфраструктура всъщност на практика отговаря на законовите норми.

За капак Шишков се оплака, че като се опитват управляващите да направят нещо хубаво, все ги критикуват.