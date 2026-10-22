Чакам график: Шишков втрещи за ремонта на "Топли дол", защити узаконяване на незаконна важна инфраструктура

Не е политическо зрелище – така регионалният министър Иван Шишков коментира ареста на кмета на Белица Радослав Ревански. По неофициална информация той беше арестуван заради злоупотреба с обществени поръчки, включително с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Не знам абсолютно нищо – не би трябвало регионалният министър да знае какво правят разследващите органи и прокуратурата. Най-вероятно става въпрос за поръчки отпреди година-две, добави Шишков.
Сега АПИ не е черна каса, настоя министърът, но добави, че ако от черните каси се стигне до създател ги, това било най-хубавото.
"Топли дол"
На въпрос как ще започне ремонт на тунела "Топли дол" без алтернатива за обход, отговорът беше познат – паднала подпорна стена, от 2024 година не се направило необходимото. Колко служебни правителства имаше тогава и в колко от тях Шишков беше регионален министър – всеки може да провери. На констатация на водещия на сутрешния блок на БНТ, че първо тогава се ремонтира обходът, Шишков отговори, че това щяло да отнеме година, а в "Топли дол" за това време щяло да има "не тапи, а линейки" - т.е. много спешен е ремонтът там. За обхода и ремонта на въпросната подпорна стена Шишков каза, че ще се почне следващото лято.
"По-добре лош прецедент", добави Шишков за "Топли дол", защото обходът бил общински път и там трябвало разговор с общината. А сега, според регионалния министър, движението през "Топли дол" било най-малко.
Попитан кога ще свърши ремонтът, Шишков пак повтори – по Коледа и Нова година да имало отваряне, но тогава няма да са приключили нещата. "Очаквам график от строителя", уточни министърът кога ще свърши ремонтът - Още:
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Друго уникално от Шишков – за обхода на Пампорово към Смолян, пак бил общински, а нямало план предварително т.е., по думите на Шишков, проблемът е на кмета на Пампорово, общински бил. 2024 година (Програма за регионите) държавата даде възможност да има финансиране за общински регионални проекти, а кметовете какво правеха тогава - подбраха ли най-важните за общините проекти, постави на практика въпрос министърът. Обходните маршрути сега АПИ си ги поддържала.
Незаконни законни строежи
Същевременно регионалният министър отрече да има бавене със зимно почистване и ремонти. И защити своята отдавнашна теза, че има важни строежи, които са започнати не по закон, но не може да не бъдат извършени. Касае само инженерната инфраструктура, в обществен интерес е, закле се буквално Шишков, който се оплака, че изтичат данни за готвените законови промени, които "заблуждават обществото". Разширението с трето платно на Прохода на Републиката е незаконно, водопроводът за Омуртаг има незаконно строителство – това ли трябва да съборим, попита той.
На въпрос дали сега ще се търсят отговорните за това такива неща като прохода и водопровода, Шишков увери, че ще има търсене на отговорност. По лот 4 на АМ "Хемус" има образувано производство, даде пример той. "Всичко, което отговаря на закона като инфрструктура, може да бъде узаконено, може да е търпимо", повтори Шишков, т.е. трябвало да се правят проверки и да се види дали една незаконна по документи обществена инфраструктура всъщност на практика отговаря на законовите норми.
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За капак Шишков се оплака, че като се опитват управляващите да направят нещо хубаво, все ги критикуват.