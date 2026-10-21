Черно море: Останки след атаката с дронове, но какви? И транспортният министър не знае, не е компетентен

Никога не съм говорил за останки от дронове, а за останки – думите ми бяха интерпретирани от медиите. Нямам представа какви са останките. Грижим се за кораба ("Челси-3"), получавам ежедневни справки какво се прави. Това заяви транспортният министър Георги Пеев и продължи със следните доста запомнящи се думи: "Министерството на транспорта няма компетенция да оцени какви са останките", като изказа предположение, че може да става въпрос за останки от корпуса или нещо друго.

Пеев каза и, че не е компетентен да отговори кога ще е готов анализът какви са оценките. Транспортният министър изрази надежда, че събраният "материал" е достатъчен за точен и всеобхватен анализ. Той добави, че не съжалява, че съобщил, че са намерени останки – партньорски служби щели да помогнат за изследването им. Работим с EMSA (Европейската агенция по морска безопасност), ще докарат подводни дронове за изследване – ALFA WATAN е потънал на голяма дълбочина, 2 километра, докато с HS Dignity имаме по-голям шанс, той потъна по-близо до българския бряг, каза Пеев и не можа да отговори кога точно ще се случи обследването с тези специални дронове.

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Най-логичната хипотеза е една – руска атака. Не е логично Украйна да удря свой кораб, на който има украински граждани, 7 от 15 души екипаж, заяви Пеев пред БНТ - ОЩЕ: Министърът на отбраната нямал идея какви останки са открили на ударен в Черно море кораб

Черно море, не е много добре

Що се отнася до безопасността на корабоплаването в Черно море, транспортният министър отговори, че България няма статистика за заявките занапред за плаване. Сега обаче нямало особена промяна – но това са вече заявени в миналото курсове. "Нека бъдем ясни – ние сме във война. Правим всичко възможно, ние като държава да защитим нашите пристанища и териториални води", каза Пеев.

"Ще използваме наличната инфраструктура и ще им предложим най-добрите условия" - така транспортният министър отвърна на въпрос какво ще правим и как ще извозваме зърно и зърнени култури, ако в Черно море нещата с транспорта съвсем "потънат".

"Нямам представа, не съм компетентен на тема "застраховки" - още един отговор на въпрос колко се е оскъпил транспортът в Черно море след тези удари в изключителната икономическа зона на България, на границата с териториалните ни води.

И друго - Европейската прокуратура разследвала 17 жп проекта за злоупотреба с евросредства. Спрели сме проекти за 350 млн. евро - разследват се "десетки, стотици милиони евро", стана ясно от думите на министъра, обаче той не даде подробности кои са проектите, с едно изключение: имало такъв в Костенец, "говори ли ви нещо"?