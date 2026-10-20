Министърът на отбраната нямал идея какви останки са открили на ударен в Черно море кораб

Нямам идея какви останки са открити от кораба Chelsea-3 и дали министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е говорил за останки от дронове, или за такива от взрива. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По-рано днес Пеев съобщи, че българските служби са открили определени останки, които предстои да бъдат анализирани, но не уточни от какво са те.

"Българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване. Доколкото съм информиран, вече са намерили определени останки от..., които те ще анализират", заяви транспортният министър.

Той допълни, че обществото ще бъде информирано, когато има готови резултати. Още: Радев с нови разкрития за ударения кораб "Челси 3", потвърди и че американски самолет патрулира над Черно море

"Информацията, която трябва да излезе, трябва да бъде от Военната прокуратура", подчерта министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му Военна полиция също е готова да окаже съдействие.

"Нека да оставим разследващите органи да си свършат работата", призова той.

Разследват атаката срещу "Chelsea-3"

На 17 октомври моторният кораб "Chelsea-3" беше изтеглен до пристанище Бургас. Четири дни по-рано премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу плавателни съдове в Черно море край България.

Корабът, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа бяха спасени. Още: Американски военен самолет патрулира над Черно море

Другият плавателен съд, поразен в същия ден - "HS Dignity", плаващ под флага на Гвинея-Бисау, потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство по сигнал за предполагаемо престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море, свързано с кораба "Chelsea-3".