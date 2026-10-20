Циклонът "Адам", донесъл потоп в Испания, идва към нас: Проф. Рачев разкри ще ни трябва ли чадър в деня на вота

Много хубаво време у нас. Но в района на Испания, на източното крайбрежие на Мурсия паднаха феноменални валежи. Циклонът „Адам“, който предизвика валежите в Испания, в момента е над Лазурния бряг и се очакват също катастрофални валежи от порядъка на 100 литра, та дори на места над 200 литра на квадратен метър. В района на Монако доста ще плачат. „Адам“, но с друго име, ще дойде в България. В четвъртък след обед и в петък очаквам много сериозни валежи, особено в Западна България. Тази прогноза за времето направи в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев.

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След захлаждането и валежите обаче идва отново хубаво време. По думите на синоптика в деня на вота ще е слънчево и хубаво и няма да имаме никакво оправдание да не идем да гласуваме.

Рачев показа и два модела на валежите. Според американския модел в почти цяла България, особено в Западна България, ще вали. Европейският модел не дава и капка дъжд. „Какво да кажа за валежите на уважаемите зрители? Двата модела вероятно ще се срещнат по средата - в Западна България има много голяма вероятност да превали, но слабо. Докато на изток ще остане сравнително спокойно времето, без валежи и то по-топло, отколкото на запад“, заяви синоптикът.