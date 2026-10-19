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Динамично, но необичайно есенно време: Прогнозата до края на октомври

19 октомври 2026, 7:40 часа 1364 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Динамично, но необичайно есенно време: Прогнозата до края на октомври

Седмицата на изборите (19 – 25 октомври) се очертава да е приветлива в нейната първа половина, като температурите се очакват да достигнат до 25 градуса. По съществена валежна обстановка се очаква от четвъртък, а температурите ще се понижат – максималните стойности ще са около 20 градуса. В неделя има изгледи за слаби локални валежи в Западна България. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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Първите дни на следващата седмица (26 октомври – 1 ноември), след като върнем часовниците с час назад, което ще стане в дена на изборите (25 октомври), се очертава първите дни да са спокойни. Валежна обстановка ще се оформи около 28–30 октомври. „Ранните прогнози допускат развитието на циклон с напоителни есенни дъждове. В последните дни на октомври и първите на ноември температурите ще се понижат и ще се движат между 12 и 17 градуса“, каза Василковски.

Времето днес

Облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Значителна ще се задържи до обяд над източните и планинските райони. На места там слабо ще превали. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър, през нощта от запад, през деня – от северозапад. След обяд вятърът ще отслабва и стихва.

Температурите още ще се повишат, минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса. Максималните ще са между 16 и 21 градуса, в София – около 17 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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