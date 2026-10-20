Държавата прави полигони за обучение на млади шофьори, след като вече са взели книжка

Най-малко 6 полигона за обучение на млади шофьори за безопасно движение по пътищата ще изгради държавата. Това каза обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който участва в демонстрационно обучение на писта "Дракон" край с. Калояново.

По негови думи половината от катастрофите с млади водачи през миналата година са в резултат на самокатастрофиране.

Пеев подчерта, че община Бургас е най-напреднала по отношение на такива обучения, като там вече има изработен проект за полигон, който ще бъде разгледан и адаптиран към държавната концепция.

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Обучение след като вече са взели книжка

Новата стратегия е в първите 2 години след придобиване на свидетелство за управление, новите водачи да бъдат обучени на реакция при трудни ситуации като аквапланинг, обратни виражи, по-ниско сцепление с асфалта, разясни министърът.

Източник: БГНЕС

Той подчерта, че тези умения трябва да бъдат придобити след практически опит и не могат да бъдат заложени в курсовите програми. Възможно е да бъде наложено ограничение на мощността на автомобилите, които ще шофират младите водачи в първите две години, предаде БТА.

Трябва да има кампании в училищата, промяна в обучението, включване на това надграждащо обучение и след това да преминем към контрол и глоби, посочи министърът. Той допълни, че министерството работи по 31 мерки за подобряване на безопасността на движението. Пеев коментира, че държавата трябва да работи и за подобряване на инфраструктурата.

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