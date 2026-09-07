Криза с шофьорските изпити: Липсата на изпитващи блокира бъдещите шофьори

Недоволство сред автоинструктори заради забавяне на изпитите на курсистите. Проблемът с липсата на изпитващи и е от месеци. Решение обаче все още няма, а проблемът се задълбочава. Автоинструктори събират и подписка. "Тук сме се събрали преподаватели и инструктори за подготовка на млади шофьори от област Монтана, за да изразим крайното си недоволство от организацията на изпитите по практика, провеждани от "Автомобилна администрация", коментира пред bTV Владимир Илиев.

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“Пет месеца няма изпитващ титуляр. Още повече, че предишният изпитващ една година работи като пенсионер. За това време тези хора не можаха да намерят титулярен изпитващ. Защо?”, пита той.

Според Петър Манчев, който е е бил последно на тази позиция, причината да няма изпитващи е в ниската заплата, а отговорността е голяма. “Все пак тук отговаряш за човешки живот, за пътнотранспортно произшествие“, коментира той.

Изпитващите, които се командироват от други региони, не познават града. „Това е огромен проблем. Командированите от другите региони изпитващи не познават града. Още повече, имат и различен тертип на изпитване. За съжаление, това не е правилно, тъй като Законът за движението по пътищата е един, а и методиката за полагане на изпити също е една“, посочи Владимир Илиев.

„Проблем е и за курсистите, които полагат изпита, тъй като те трябва да гонят някакви срокове. Имаме хора от чужбина — те не могат да покрият изпита си, тече срок и губят правата си, тъй като трябва в определено време да се явят за изпита по практика“, допълни още той.

Илиев е събрал подписи от 23 фирми, които обучават водачи. Казва, че ще ги изпрати в най-близко време до министъра на транспорта.