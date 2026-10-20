Държавата ще намали броя на работещите на минимална заплата

Държавата има намерение да намали броя на хората, които получават минимална работна заплата (МРЗ) и да увеличаване възможностите за по-добро възнаграждение, като този разговор предстои.

"Това е посоката, която залагаме и за законодателните мерки", обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международна конференция "Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне".

Министърът очерта основните цели с промените на Кодекса на труда (КТ) относно новия механизъм за определя на размера на МРЗ. Тя разясни, че измененията следват заложеното в Директивата за минимални работни заплати за засилване на социалния диалог. По думите ѝ с новия начин за определяне на МРЗ се насърчава колективното трудово договаряне (КТД), а социалният диалог става по-ефективен.

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"В рамките на преговорите със социалните партньори намерихме компромис за конкретните измерители на четирите критерия за МРЗ така, че да ги използваме в национален контекст", коментира Ефремова.

Казусът с МРЗ

"Избрахме националните показатели, с които разполагаме до момента, добави социалният министър и даде пример с индекса на цените на малката потребителска кошница. Нямаме в момента национална методология, която определя размера на издръжката на живот", коментира Ефремова.

"Затова беше определено в законодателството ни, че в рамките на следващите девет месеца Националният статистически институт (НСИ) ще разработи такава методология, за да може след три години, когато имаме достатъчно избрана информация от начина, по който се прилага новият механизъм за МРЗ, да можем да направим първата оценка на адекватността", подчерта министърът, цитиран от БТА.

Източник: БГНЕС

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"Покривайки темпа на нарастване, и по-скоро тренда на малката потребителска кошница, включваме за момента, предвид това, че нямаме други национални данни, и въпросното взимане предвид на издръжката на живот", разясни Ефремова.

По думите й са предвидени 20 мерки за КТД, като 7 от тях са законодателни, а останалите са насочени към създаването на условия за това договаряне.

Ефремова открои и това, че точният размер на МРЗ ще се определя между долна и горна граница. Според нея този нов начин за договаряне в диапазон за МРЗ между социалните партньори ще отрази състоянието на икономиката в страната, но ще вземе предвид и нуждите на всеки работещ човек.

Според нея пред Европа стоят немалко предизвикателства на пазара на труда. Тя посочи военните конфликти, демографската криза, дигитализацията, неравенствата и икономическата несигурност. Това е трансформация, която променя работните места и за която трябва да бъдем подготвени, отбеляза министърът. Ефремова цитира данни, според които над 60% от работните места предстои да бъдат изложени на влиянието на изкуствения интелект (ИИ). По думите й демократичните институции и устойчивият социален модел могат да помогнат тези процеси да се случат по-лесно.

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