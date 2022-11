EPAM организира Drive-in конференция на паркинга на Kaufland

EPAM България, The Bulgarian Java User Group и Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски” организираха Drive-in Conf - технологична конференция с фокус върху бъдещето на софтуера и новите технологии. Събитието се проведе на паркинга на Kaufland в квартал „Младост“ 4 под надслов „The Learning Journey“. EPAM, BG JUG и ФМИ посветиха изданието на изгряващите таланти, на хората, които се стремят да надградят своите умения и на тези, които са жадни за нови знания.

Регионалният мениджър на EPAM за България Владимир Начев и заместник-деканът на ФМИ проф. д-р Боян Бончев откриха събитието и поздравиха посетителите, като обявиха и официалното партньорство между компанията и факултета:

„Drive-in конференцията позволява представянето на по-качествено съдържание, достъпно за всички както тук, така и онлайн. Искаме да изградим IT общност, която да продължи да се развива и да обогатява същността на конференцията, а именно непрекъснатия обмен на професионален опит и знания,” сподели Владимир Начев от EPAM България.

„Компании като EPAM предлагат нещо наистина уникално. Използвам възможността да благодаря на екипа за голямата помощ и подкрепа към новата бакалавърска програма на ФМИ – „Анализ на данни”. Това са именно менторството за студентите, осигуряването на стипендии за отличниците и безвъзмездното материално подпомагане, с които EPAM подпомага нашия академичен процес,” коментира заместник-деканът на ФМИ проф. д-р. Бончев.

В това издание на конференцията Самуил Алексов - главен софтуерен инженер в EPAM България, Мартин Чаов - IT професионалист с опит в софтуерния дизайн и архитектурата и Найден Гочев - един от лидерите на BG JUG, представиха своите теми пред Drive-in общността. Самуил заинтригува публиката с „Back2Basics: Binaries and interoperability”. Мартин сподели повече по темата „So, you think you do quality assurance?,” а Найден говори за „The Software Craftsmanship". В своите представяния, те поставиха основен фокус върху съвременните практики от реалната бизнес среда и предоставиха know-how за най-новите технологични ползи, тенденции и иновации.

Drive-in конференцията се проведе под формата на автокино пред хипермаркета на Kaufland в „Младост“ 4. Нейната цел беше посетителите да се свържат с повече професионалисти от IT сферата в приятна и стимулираща среда, от комфорта на своя личен автомобил. Събитието приветства смелите технологични решения и вдъхновяващите проекти и осигури повече кариерни възможности за всички, които търсят поле за изява. Това издание на Drive-in конференцията е поредна стъпка към разрастването и утвърждаването на IT общност от специалисти и предаването на опит по иновативен начин.