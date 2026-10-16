"Есента не иска да си тръгне": Проф. Георги Рачев каза какво ни готви времето

По-малко валежи и затопляне. То няма да е кой знае какво, но на места температурите ще стигнат 20 до 21 градуса. През почивните дни температурите ще бъдат със сравнително високи, добро време за средата на октомври месец. България ще попадне в периферията на един антициклон, ще се изнася топъл въздух над Балканите. А днес от север-северозапад ще нахлуе студен въздух, ще превали, температурите ще останат доста ниски, но от събота започва сравнително тайно затопляне. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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"Есента не иска да си тръгне и да дойде студената есен. От неделя - по-хладничко над Западна Европа и в района на Карпатите, Северна Румъния. При нас започва това затопляне и от 22 октомври вече цяла Европа ще е по-топло – 21 градуса в Париж, в Мадрид – 21 градуса и в България – 20 градуса максимални температури", заяви той.

По думите му валежите няма да са много. Най-много ще вали в Турция. Американският модел показва валежи у нас между 7 и 10 литра на квадратен метър. „Европейският модел е малко по-дашен по отношение на Източна България - 10-15 литра. Това е крайно необходимо за есенната сеитба, защото губим 20% автоматично ако не вали“, каза професорът.

От неделя започва затопляне. „Ще продължаваме така почти до края на месеца“, каза проф. Рачев и добави, че се очаква зимата да бъде по-топла от нормалното.