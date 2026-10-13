Проф. Рачев: Циклон носи обилни дъждове и хладен въздух

Вълнението на морето е сериозно, в целия регион вали. През нощта според станциите на НИМХ са паднали между 10 и 20 литра на квадратен метър е валежът до този момент, което от агроклиматична гледна точка е много добре. Циклон ще формира времето, особено в Югоизточната част на България. Той е над южната част на Егейско море. В сряда той ще се изтегля в източна посока - към Кипър и азиатската територия на Турция. Ние ще попадаме в преноса на малко по-хладен въздух, така че и днес, и утре ще е хладно. Тази прогноза за времето през следващите дни направи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

ОЩЕ: Порои, първи слани и сняг в планините: Николай Василковски с прогноза за времето до изборите

Той обясни, че ако миналата седмица сутрин беше студено, а на обяд ставаше много топло, то сега нещата са различни - амплитудата е малка и почти няма да има сериозен дневен ход на температурата.

„Дъждовно време, особено в източната част“, каза професорът.

Времето днес

Във вторник температурите ще останат без съществен дневен ход. Минималните ще са между 7 и 12 градуса, в София – около 9 градуса. Максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София – около 11 градуса. Ще бъде облачно и дъждовно.

На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, където е обявено и предупреждение от втора степен, оранжев код, докато над югозападните райони валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен, в източната половина от страната – временно силен северен вятър.