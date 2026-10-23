Готови сме да стреляме в защита на Черно море: Командирът на ВВС обясни с какво разполагаме

Българското небе е значително защитено, взехме обаче определени мерки. Това не е инцидентно действие само на ВВС, а обмислени действия на различните родове и видове военни сили (в България). Ще поддържаме дотогава, докато е необходимо – имаме самолети и пилоти. Това каза генерал-майор Николай Русев, командващ българските ВВС, за засиленото патрулиране над Черно море. Не само наблюдаваме – готови сме да въздействаме, уточни Русев пред БНТ.

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Кой дава разрешение да се стреля – Русев каза, че не е той, а "хора над него". От него зависи да вдигне самолетите ни във въздуха – но кой точно дава заповед за стрелба той не уточни.

За бойно използване на бойно дежурство обаче Русев не посочи новите ни F-16, а старите ни самолети от съветско време – МиГ, Су, Ан. Всичките ни изтребители са готови за бойно дежурство – F-16 не са доокомплектовани, но ако се наложи, няма да се колебая да ги вдигна във въздуха с оръжието, с което разполагаме, увери генерал-майорът.

Засега разполагаме със старите си радари, поддържаме ги от 30 години, имаме картина и от партньорите, добави военният. "Да ви кажа радарно покритие е пресилено – на различни височини е различно", уточни генералът, като от думите му стана ясно, че говори за по-ниски височини, точно откъдето минават най-често дроновете. До 1,5 години ще има първи нов радар, с тях (новите радари) ще имаме по-големи възможности, тогава се чака и пръв нов зенитно-ракетен комплекс (от общо 5 IRIS-T), излезе от думите на Николай Русев.

"Виждаме доста неща, които не обявяваме", уточни Русев при въпрос можем ли да видим навреме и да свалим руски модел на иранските "Шахед". "Зависи от височината", призна той. А при подаване на сигнал за дрон или въздушна цел, която трябва да се свали, самолетът ни трябва да е във въздуха до 15 минути по-късно. Отделно е и времето да се стигне до целта, която да бъде свалена т.е. "доста по-рано" трябва да е открит евентуален вражески дрон над Черно море, за да бъде свален.

Нуждите на армията

Генерал-майор Николай Русев беше категоричен: Имаме нужда от повече личен състав, за да си изпълняваме задачите, визирайки всички видове войски в България. Трябваше да имаме малка, модерна и мобилна армия - имаме само малка, каза още той. И пак повтори, че трябва още една ескадрила от модерни самолети: "Жадувам F-16 да встъпи на бойно дежурство, защото старите ни самолети са изтощени – пилотите ни са готови". Трябва да мислим за F-35, заяви още генерал-майорът. Военният уточни, че трябва да бъде инсталирана определена система на F-16, за да са напълно готови изтребителите.

Румъния похарчи за 49 по-стари самолета 1 млрд. евро (всъщност 630 млн. евро за 17 F-16 "втора ръка", с което румънският въздушен флот от F-16 стана 49 на брой), а България за 16 – 2,5 млрд. долара – на тази констатация генерал-майор Николай Русев заяви, че е летял със самолети втора ръка от Португалия, F-16, като е писал доклад и е дал положителна оценка, но някой на политическо ниво е казал "не". След това дошла Румъния и взела португалските F-16. "Това, което сме платили за F-16, можеше да си купим F-35. Така пише по медиите, аз се информирам от там. Хората около нас се въоръжават, ние само говорим" - доста силни думи на командващия българските ВВС.

Нямам намерение да ставам началник на отбраната, на мястото на адмирал Емил Евтимов - ще си остана командващ на ВВС, докато не се реши друго, увери генерал-майор Николай Русев.

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