България купува още пет комплекса IRIS-T SLM за над 1,1 млрд. евро

Парламентът одобри закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия, както и осигуряването на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Проектът ще бъде финансиран чрез европейския инструмент за преференциални заеми SAFE, а общата стойност на двата етапа от придобиването надхвърля 1,1 млрд. евро.

Министърът на отбраната определи инвестицията като стратегическа за националната сигурност, защитата на населението и критичната инфраструктура на България.

"Разполагаме с техника, производство 75-а, 80-а, 90-а година. Закъснели сме определено и трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект, в съпътстващия договор, на антидрон системи и идеята е всеки един комплекс да има такава система", посочи той. Още: Парламентът гласува закупуването на боеприпаси за "Страйкър"-ите и за зенитно-ракетни комплекси IRIS-T (СНИМКИ)

Първият от новите комплекси се очаква да пристигне в България 32 месеца след подписването на договора.

По-ниска цена за първия комплекс

Преди две години България сключи договор за придобиването на един комплекс IRIS-T SLM на стойност 182 114 311 евро без ДДС. Сега цената по вече сключения договор ще бъде намалена до 180 605 928 евро.

Общата стойност на двата етапа на проекта, финансирани чрез SAFE, ще възлезе на 1 106 466 933 евро. Още: На комисия: България се цели да купи доказалите се в Украйна ПВО комплекси IRIS-T

Освен зенитно-ракетните комплекси ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи заедно с тях. Министерството на отбраната планира да включи и системи за борба с дронове, като идеята е всеки комплекс да разполага с подобна защита.

България ще разчита на европейския инструмент SAFE

Финансирането ще бъде осигурено по европейския инструмент SAFE, който предоставя преференциални заеми за инвестиции в отбраната. България подготви девет проекта, за които са одобрени заеми на обща стойност около 3,2 млрд. евро. Още: Решено: Изпращаме на Украйна и зенитно-ракетни комплекси

Придобиването на новите системи трябва да допринесе за модернизацията на противовъздушната отбрана на страната на фона на необходимостта от подмяна на остарялата военна техника.