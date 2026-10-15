Войната в Украйна:

България купува още пет комплекса IRIS-T SLM за над 1,1 млрд. евро

15 октомври 2026, 13:53 часа 1585 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
България купува още пет комплекса IRIS-T SLM за над 1,1 млрд. евро

Парламентът одобри закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия, както и осигуряването на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Проектът ще бъде финансиран чрез европейския инструмент за преференциални заеми SAFE, а общата стойност на двата етапа от придобиването надхвърля 1,1 млрд. евро.

Министърът на отбраната определи инвестицията като стратегическа за националната сигурност, защитата на населението и критичната инфраструктура на България.

"Разполагаме с техника, производство 75-а, 80-а, 90-а година. Закъснели сме определено и трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект, в съпътстващия договор, на антидрон системи и идеята е всеки един комплекс да има такава система", посочи той. Още: Парламентът гласува закупуването на боеприпаси за "Страйкър"-ите и за зенитно-ракетни комплекси IRIS-T (СНИМКИ)

Първият от новите комплекси се очаква да пристигне в България 32 месеца след подписването на договора. 

По-ниска цена за първия комплекс

Преди две години България сключи договор за придобиването на един комплекс IRIS-T SLM на стойност 182 114 311 евро без ДДС. Сега цената по вече сключения договор ще бъде намалена до 180 605 928 евро.

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Общата стойност на двата етапа на проекта, финансирани чрез SAFE, ще възлезе на 1 106 466 933 евро. Още: На комисия: България се цели да купи доказалите се в Украйна ПВО комплекси IRIS-T

Освен зенитно-ракетните комплекси ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи заедно с тях. Министерството на отбраната планира да включи и системи за борба с дронове, като идеята е всеки комплекс да разполага с подобна защита.

България ще разчита на европейския инструмент SAFE 

Финансирането ще бъде осигурено по европейския инструмент SAFE, който предоставя преференциални заеми за инвестиции в отбраната. България подготви девет проекта, за които са одобрени заеми на обща стойност около 3,2 млрд. евро. Още: Решено: Изпращаме на Украйна и зенитно-ракетни комплекси

Придобиването на новите системи трябва да допринесе за модернизацията на противовъздушната отбрана на страната на фона на необходимостта от подмяна на остарялата военна техника.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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