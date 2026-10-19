Ударени кораби край България:

Идват повече дронове в Черно море: Държавата предупреди да не се стряскаме, наши са

19 октомври 2026, 19:03 часа 891 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Идват повече дронове в Черно море: Държавата предупреди да не се стряскаме, наши са

"Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, Българската армия използва безпилотни летателни апарати (т.е. дронове) за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. В тази връзка Министерството на отбраната информира гражданите, че забелязани полети на дронове по Черноморието могат да бъдат свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.

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Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района". Това гласи официално съобщение на Минитерството на отбраната.

Заради факта, че цели 4 търговски кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България в Черно море, поискахме допълнителна подкрепа и от НАТО - първо техническа помощ да разследваме чии са дроновете, използвани за ударите, а вече чакаме до края на седмицата, преди първия тур от изборите за президент, да се изясни каква допълнителна подкрепа от НАТО можем да получим заради Черно море - това каза българският министър на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от bTV.

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Черно море дронове наблюдение ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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