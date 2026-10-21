"Има смисъл": Как една жалба срещу безкрайна авария се пребори "Топлофикация" да плати неустойка на 700 души

"Топлофикация" ще плати неустойки на 700 абоната заради авария, преминала в профилактика, оставила в крайна сметка жителите на столичен квартал без топла вода повече от месец. И всичко това, заради една успешна жалба.

""Няма смисъл от жалби до Топлофикация и КЕВР“, „По-добре пиши до Арменския поп“ – ей такива коментари получих, когато подадох жалба и я публикувах в кварталната група във фейсбук. Оказа се, че смисъл има, защото КЕВР задължи Топлофикация София да изплати неустойка за това, че през месец август близо месец нямахме топла вода. Да, има такова животно и то е скрито в Общите условия на Топлофикация София ЕАД", написа адвокат Диана Попова по повод казуса от лятото в кв. "Полигона".

"Историята беше изключително нагла – при обявена профикалтика от 28.08 за нашия квартал, възникна неочаквана авария на 19.08. В сайта на Топлофикация срокът за отстраняването беше 21.08, след което изведнъж беше удължен на 23.08, после – 25.08, а накрая – това, от което ми кипна – 23:59 часа на 27.08. И така аварията просто преля в профилактиката. Звъняхме по телефона, писахме имейли, никой не дойде да работи по тази авария. Дори след приключването на планираната профилактика продължавахме да нямаме топла вода и нито един ден не беше изпратен екип дори за оглед. В крайна сметка на 23.09 дойде екип и се оказа, че аварията беше отстранена за по-малко от 24 часа. Говорих с хората от екипа, които казаха, че едва предния ден са били уведомени за повредата", написа още Попова.

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"Писах жалба на Топлофикация, които нагло ми отговориха, че аварийните екипи били претоварени, а пък аз съм нямала основание да претендирам неустойка. КЕВР обаче се оказа на различно мнение. По-малко от месец след подаването на жалбата, получих решение, с което се потвърждава, че Топлофикация София е нарушила общите си условия, за което дължи неустойка, задължава се дружеството да изчисли размера ѝ за всеки от засегнатите абонати и да я изплати", добави още тя.

"Така че, скъпи хора, търсете си правата и спрете да повтаряте „Ми то няма смисъл“. Подозирам, че неустойката ще бъде в размер на около 20 евро, но съм истински доволна как ще трябва да се изчисли по отношение на близо 700 абоната, като не всеки после му се преведе сумичката. И следващия път когато има по 10 сигнала на ден от един квартал, може би лелите на телефона ще се размърдат да уведомят екипите, за да не се налага после лелите от счетоводството да се занимават и изчисления и плащания на дребни суми", завърши тя.

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