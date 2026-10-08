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Два столични квартала остават без топла вода

08 октомври 2026, 10:45 часа 570 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Два столични квартала остават без топла вода

"Топлофикация-София" ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. "Дианабад" и ж.к. "Изток". В тези райони се отчитат висока аварийност и значителни загуби по мрежата, което налага приоритетното извършване на ремонтните дейности, съобщиха от дружеството на интернет страницата си. Ремонтите имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

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Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради.

Без топла вода ще останат абонатите на дружеството в ж.к. „Дианабад“ за периода от 26 октомври до 9 ноември бл. 6, 7, 8 и бл. 22А. В ж.к. „Изток“ - сградите на ул. „Димчо Дебелянов” № 1, № 1А, № 2, № 4, № 6, № 8 и № 8А ще бъдат без топлоподаване до 5 ноември 2026 г., а ул. „Райко Алексиев” № 22 и № 26 - от 22 октомври до 5 ноември.

Създадена е необходимата организация ремонтите да бъдат изпълнени във възможно най-кратки срокове. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено и преди предварително обявените дати.

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За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

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Ремонт Топлофикация София топла вода
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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