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Жълт код за интензивни валежи. Времето утре - 27 октомври 2026 г. (КАРТА)

26 октомври 2026, 17:17 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Жълт код за интензивни валежи. Времето утре - 27 октомври 2026 г. (КАРТА)

На 27 октомври 2026 г. минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана, в София - около 3°. Облачността ще е по-често значителна. В източната половина от страната на много места ще вали, а в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°, в София - около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Жълт код

Жълт код за интензивни валежи е обявен за част от областите Силистра и Добрич.  Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите от източната половина от страната, а след обяд и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин ще има превалявания от дъжд. По високите върхове ще вали сняг, като границата дъжд-сняг ще се понижава.

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Над Черноморието

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие, където и ще прегърми. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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