Kaufland подкрепя бъдещите лидери в „Мениджър за един ден“

И тази година Kaufland България се включи в инициативата „Мениджър за един ден“ на Junior Achievement. Програмата предоставя ценен практически опит в бизнес среда на младежи от цяла България. Ръководители от различни региони на страната посрещнаха ентусиазираните младежи, които имаха възможността да наблюдават ключови управленски процеси в реална среда. В инициативата се включиха управителите на хипермаркети в Габрово, Бургас, Пловдив и кв. Манастирски ливади в София. Към тях се присъединиха мениджъри от Централния офис на лидера в ритейла, които ги запознаха с детайли около работата на отдели като „Дигитален маркетинг“ и „Човешки ресурси“.

Участието в тази инициатива е част от последователните усилия на Kaufland да подкрепя младежите в изграждането на професионални умения и да ги запознава с актуалните предизвикателства и тенденции в сферата на ритейла. Участниците имат възможност да придобият знания в различни области на управлението, включително стратегическо планиране, дигитален маркетинг и управление на персонала, като ще имат и възможност да се включат в ежедневните дейности на своите ментори.

„Подобни инициативи са изключително важни, защото дават възможност на младежите не само да се запознаят отблизо с бизнеса, но и да намерят вдъхновение и увереност да следват своите професионални цели. За нас е привилегия да им помогнем в тази първа стъпка към успешна кариера и да можем да ги насочим към различните варианти на заетост, които предлагаме.“ – сподели Анна Панчева.

Чрез инициативата „Мениджър за един ден“ Kaufland подкрепя образователната мисия на Junior Achievement България, която цели да свърже младите хора с бизнеса и да насърчи тяхното професионално и личностно развитие. Ритейлърът и организацията продължават съвместната си мисия да насърчават младите хора да разгърнат своя потенциал и да придобият умения, които ще им бъдат полезни в бъдещата им кариера.

Kaufland България има традиции и в осъществяването на редица партньорски програми, които са насочени към образование, предприемачество и иновации за младежи. Сред партниращите на компанията институции и организации са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Американски университет в България, Нов Български Университет, Аграрният университет в Пловдив, Bulgaria Wants You, Клуб на талантите, част от To The Top, Тук-Там и др.

Kaufland България от години активно се ангажира с темата за насърчаването и развитието на млади професионалисти, за да стъпят уверено в света на бизнеса. Лидерът в модерната търговия е инициатор на редица собствени кариерни програми за младежи. Сред тях са дуално целогодишно обучение за ученици в 11-12 клас; програма за лятна практика за завършващи ученици – Практикантска програма; 12-месечен проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“, насочен към студенти с малък или без професионален опит, които стартират едногодишно обучение в компанията. Компанията постоянно надгражда своите вътрешни програми за развитие и партньорствата си с училища и университети. Пример за това е и уникалната Бизнес академия Kaufland-УНСС, изградена в партньорство с Университета за национално и световно стопанство, на която предстои да се проведе за трети път.