Ракетите със среден обсег се връщат в Европа. Русия се отказа от мораториума за разгръщане на ракети със среден и малък обсег. В какво се състои опасността и как Русия и Запада ще възобновят противоборство в стила на Студената война? Кои са най-важните аспекти в новата ракетна заплаха в Европа? Вероятно това ще бъде новият комплекс със среден обсег "Орешник". Три дни преди изявлението си руският диктатор Владимир Путин (който се издирва от Международния наказателен съд в Хага) каза, че първият комплекс е постъпил в армията.

Germany will purchase a U.S.-made Typhon launcher for firing Tomahawk missiles, Defense Minister Boris Pistorius told reporters, according to Bloomberg. pic.twitter.com/DqVTnnniPM