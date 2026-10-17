Кой ще плати сметката: Терзиев пресметна, че близо 20 млн. евро дължи държавата на СО за изпълнени проекти

За вече изпълнени проекти държавата дължи на Столичната община близо 20 млн. евро договорено финансиране. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Той изрази очакване тези ангажименти да бъдат изпълнени. Терзиев напомни на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и за останалите ангажименти на министерството към София. 88 готови споразумения чакат подпис, за да започнем нови инфраструктурни проекти, изтъкна кметът. Още: Отличие за София: Оглави европейската класация за най-добра дестинация за кратък градски туризъм

Сметките на Терзиев

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По негови думи преди една година Върховният административен съд окончателно е потвърдил, че Столичната община е действала законосъобразно, когато е предприела аварийното укрепване на моста при бул. "България" и че отговорността за ремонта му е на Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ).

"През 2024 г. не изчакахме някой друг да действа. Укрепихме аварийно съоръжението, за да гарантираме безопасността на хората и да възстановим движението. Година след окончателното съдебно решение обаче основен ремонт все още няма. Очаквам министър Иван Шишков да поеме конкретен ангажимент и за този мост", настоя градоначалникът.

Той припомни, че СО настоява пред АПИ за ремонта на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. "Симеоновско шосе" още от февруари 2024 г. След многократни писма и десетки граждански сигнали най-важното е проблемът най-после да бъде решен и хората да преминават безопасно, категоричен бе Терзиев.

Относно коментара на Шишков за споразумението между АПИ и Столичната община кметът подчерта, че действащо споразумение има. "То ясно определя отговорностите - Общината се грижи за текущата поддръжка и зимното почистване на Южната дъга, а АПИ - за основните ремонти, изграждането и реконструкцията. Вече работим и по подновяването му. Столичният общински съвет прие необходимия доклад и предстоят следващите стъпки по подписването. Няма да ги бавим. Но за ремонта на опасните фуги ново споразумение не е необходимо", пише още Терзиев.

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