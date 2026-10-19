Колко дълго движението през "Топли дол" ще е изпитание: Отговор от министър Шишков

Да затворим тунела "Топли дол" за ремонт не е каприз, а необходимост, за да не бъдат застрашени хора. Състоянието му беше аварийно - това каза регионалният министър Иван Шишков.

В отговор на въпрос защо държавата не е осигурила обходни маршрути, Шишков обясни, че една година преди ремонта е трябвало да бъде подписан договор и да се укрепи подпорна стена по обходното трасе, но не е направено. Затова в началото на 2027 година АПИ ще възложи подмяна на анкери на подпорна стена. Другата възможност е да се ползват обходни пътища.

Министърът на свой ред попита защо никой не е бил активен и защо държавата не е направила нищо през предходните 3 години, но подчерта, че не упреква никого и апелира сега да няма упреци, защото няма друг избор, освен да се направи така, че гражданите да пътуват по-безопасно. Той обърна внимание, че въпреки сложността на строителството, организацията ще бъде направена така, че около коледните и новогодишните празници движението временно ще бъде пуснато през тунела. Ремонтните дейности ще бъдат завършени, като изпълнителят ще бъде следен изключително много, обеща Шишков.

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"Преди няколко дни осигурихме допълнително финансиране на АПИ в размер на приблизително 120 млн. евро за подготовка за зимния период и се надявам, че с осигурените средства ще може в тази подготовка да влезе и подобряване на маркировката, защото тя също е част от пътната безопасност и компромис няма да има", заяви министърът. И напомни, че в период около месец и половина АПИ нямаше пари за нищо, защото средствата са били похарчени преди началото на мандата на настоящия кабинет, като все още има задължения.

Шишков каза и друго: "Липсата на свързаност в Северозапада минава границата на позора". Министърът подчерта, че за да се навакса забавянето, в момента, в който се върнат на обектите, строителите ще бъдат подложени на ежемесечен контрол. "Ще плащаме бавно, ще проверяваме много, ще изискаме качество и се надявам да го завършат в сроковете, в които ще го поемат във връзка с анексите и споразуменията, които ще се подпишат", каза още той.

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