Конституционният съд спаси бюджет 2026, но отмени промени в два закона

Конституционният съд отхвърли искането за обявяването на бюджет 2026 за противоконституционен. Това съобщиха днес от съда. Съдиите разгледаха общо три дела, свързани с жалби срещу бюджета, образувани по искания на народни представители от 52-ото Народно събрание и на омбудсмана. Те бяха за установяване на противоконституционност в цялост на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и на отделни негови разпоредби.

Оспорените текстове включваха алинея 46 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР), измененията в чл. 355, ал. 1 - 4 от Кодекса на труда и в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

В заседанието взеха участие 11 конституционни съдии. Решението е подписано с особени мнения и становища от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Невин Фети, Орлин Колев и Галина Тонева по отделните точки от решението. Още: "Пращат го в Брюксел зад гърба на обществото": Критики към първия бюджет на ПБ, който "изтупва данъкоплатците като брашнен чувал"

Съдът отхвърли искането за обявяване на целия Закон за държавния бюджет за 2026 г. за противоконституционен. Заедно с това беше отклонено и искането за установяване на противоконституционност на параграф 46 от ПЗР поради изчерпване на неговото действие.

Същевременно магистратите обявиха за противоконституционни промените в Кодекса на труда (чл. 355, ал. 1 - 4) и в Закона за съдебната власт (чл. 218, ал. 2).

Мотивите

По повод отхвърленото искане за целия бюджет КС посочва, че изискванията за цел на бюджетното салдо и дефицита са част от механизъм, произтичащ от ангажиментите на държавата в Европейския съюз. Превишаването на дефицита над референтните стойности не води автоматично до противоконституционност на закона, а изисква прилагане на коригиращи мерки. Противоречието между законите остава на законово ниво и не нарушава конституционни принципи. Още: Василев: Управляващите сами се уличиха в лъжа - след 5 месеца търсене на фактури, приеха числата на Теменужка Петкова

Промените в Кодекса на труда бяха обявени за противоконституционни, тъй като нямат пряка обвързаност с приходите и разходите в бюджета за 2026 г. Що се отнася до Закона за съдебната власт, съдът прие, че трайното изменение на механизма за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите надхвърля допустимата обвързаност с годишния бюджет и нарушава чл. 133 от Конституцията за стабилност на техния статус.